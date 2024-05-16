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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что развитие расчётов России и Китая в национальных валютах вызвано в том числе и рисками проведения трансакций в валютах недружественных стран.
«Мы видим, что расчёты в валютах недружественных стран имеют большие риски и стопорятся. Поэтому это наш выход в этой ситуации — развивать расчёты в юанях и рублях», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Силуанов.
А политолог Аксинья Гурьянова высказала уверенность в том, что западная экономика без России зачахнет.
«Когда мы наблюдаем кричащие рты на Западе с риторикой против России, мы понимаем, это всё временно, скоро они будут делать шаг назад. Разница между нашими представлениями о политике огромна. У них не осталось чести и достоинства. Им не стыдно за свою ложь. Сегодня они считают Россию плохой, завтра единственной спасительницей», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.
Ранее стало известно, что Москва и Пекин решили углубить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
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