Силуанов заявил, что не собирается менять структуру налогообложения фонда оплаты труда

Фото: сайт Кремля
Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов заявил, что пока не стоит ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в социальные фоны.
Силуанову, выступавшему в Госдуме, задали вопрос об отмене регрессивной шкалы взносов в соцфонды, что вместе с введением прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента России Владимира Путина о справедливости налоговой системы.
Силуанов ответил, что в России в настоящее время достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда. Этот вопрос всегда болезнен для бизнес, поэтому к нему следует подходить аккуратно и взвешенно.
По словам кандидата на пост главы Минфина, соцфонды в настоящее время сбалансированы и выполняют все законодательно установленные обязательства. Он подчеркнул, что сейчас не стал бы ничего менять.
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Силуанов ответил, что в России в настоящее время достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда. Этот вопрос всегда болезнен для бизнес, поэтому к нему следует подходить аккуратно и взвешенно.
По словам кандидата на пост главы Минфина, соцфонды в настоящее время сбалансированы и выполняют все законодательно установленные обязательства. Он подчеркнул, что сейчас не стал бы ничего менять.
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Анастасия Чинкова