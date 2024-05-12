Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу

Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу

12 мая 2024, 14:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Для стабилизации инфляционных процессов необходимо двигаться в сторону возврата к «нормальному» бюджетному процессу. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов РФ Антон Силуанов.


Выступая на заседании комитета Государственной думы по бюджету он сообщил о заинтересованности правительства в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. В частности, те задачи, которые поставил президент, и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через внесение поправок в закон о бюджете, уточнил Силуанов.

Среди основных задач министерства финансов он назвал поддержку людей, нуждающихся в государственной помощи, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства. Исходя из этих целей будут определяться бюджетные приоритеты, заключил кандидат на должность главы Минфина.

Читайте также:

Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития

Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров

«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ
#президент
#закон
#депутаты
#министерство
#госдума
Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития
12 мая 2024, 14:17

Фото: istockphoto/vladj55

По словам кандидата на должность вице-премьера, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Александра Новака, Россия в ближайшее время перейдёт к новой модели экономического развития.
В ходе заседания комитета Государственной думы РФ по энергетике он уточнил, что эта модель будет основана на росте предложения. По словам Новака, для достижения этой цели будет запущен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет сформирован в ближайшие несколько месяцев.

К ключевым задачам топливно-энергетического комплекса страны Новак отнёс обеспечение внутреннего рынка страны качественными энергоресурсами в надлежащем объёме, а также реализацию экспортного потенциала отрасли.

Читайте также:

Новак: правительство РФ не планирует снова запрещать экспорт дизеля

Новак: Россия сократит добычу нефти во втором квартале 2024 года

Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами
#национальный проект
#экономика
#страны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Некоторым россиянам запретили выезд за границу из-за ремонта
12 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/Bogdanhoda

Незаконная перепланировка жилых помещений может привести к тому, что их владельцам запретят выезд за границу, рассказала в интервью «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, запретить выезд за границу может и закон об исполнительном производстве. При этом должники зачастую узнают об этом только при прохождении таможни.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», – отметила Кудерко.

Она уточнила, что данная мера применяется не только к финансовым, но и к нефинансовым долгам. Речь идет о действиях, которые должны совершить граждане, например, восстановить квартиру, то есть отменить перепланировку, признанную незаконной.

Ранее российские путешественники начали массово жаловаться на то, что не могут выехать за границу из-за ошибок в паспортах.

Читайте также:

Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта

Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт

Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России
#граница
#ремонт
#суд
#адвокат
#эксперты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов
«Почти ничто»: министр Малюська о получении Украиной 3 млрд евро с активов РФ
12 мая 2024, 03:23

Фото: iStock/darkojow

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал возможность получения Украиной ежегодного транша за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
Малюська оценил получение трех миллиардов евро от российских активов как «почти ничто». По его словам, Киеву для военных успехов нужны «сотни миллиардов». Однако министр назвал это решение «хорошим первым шагом».

Малюська подчеркнул, что украинские власти намерены конфисковать все замороженные российские активы.

6 мая было объявлено, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер объявила, что Бельгия поставила Киеву компоненты подводных беспилотников и обучила украинских пилотов.

Читайте также:

«Урок для Путина»: в Британии назвали «демонстрацией идиотизма» изъятие активов России

Российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию

Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы
#министр
#активы
#евро
#украина
#помощь
#россия
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климаковский: Маврикий работает над введением карт «Мир»
12 мая 2024, 02:05

Фото: iStock/Diy13

Маврикий работает над введением карты «Мир», заявил посол России в Африке Константин Климаковский в интервью информационному агентству ТАСС.
«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно», – сказал Климовский.

Ранее президент России Владимир Путин, встретившийся с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заявил, что использование в Лаосе карт российской платежной системы «Мир» поможет увеличить число российских туристов. Она заработала в стране в ноябре 2023 года.

В настоящее время карты «Мир» можно использовать в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. С ограничениями их можно использовать в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Таджикистане и на Кубе.

Читайте также:

Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»

Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Депутат Сухарев заявил о необходимости убрать комиссию за снятие средств с карт МИР
#карта «мир»
#африка
#посол
#россия
#владимир путин
#белоруссия
#армения
#венесуэла
#казахстан
#таджикистан
#куба
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван крупнейший импортёр российской водки
Казахстан в 2023 году стал крупнейшим импортёром российской водки
11 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/niolox

Казахстан закупил половину объёма отправленной на экспорт российской водки по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в общей сложности экпортная выручка за прошлый год составила 59,7 миллиона долларов. Из них 27,9 миллиона долларов приходятся на Казахстан. Таким образом, страна вновь стала крупнейшим импортёром водки.

При этом, в сравнении с 2022 годом, показатели снизились на 26%. Тогда весь экспорт российской водки был значительно выше за счёт покупателей из Европы. Крупнейшими импортёрами были Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках антироссийских санкций.

Вторым крупнейшим закупщиком водки в 2023 году стал Израиль, который годом ранее занимал третье место. Страна нарастила покупку российской водки на 42% – до 12 миллионов долларов.

Завершает тройку лидеров Армения, закупившая российского алкоголя на 4,5 миллиона долларов. Однако в сравнении с 2022 годом показатель снизился сразу на треть.

Читайте также:

В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк

Стало известно, чем Европа заменила русскую водку

Эксперт по алкоголю Шапкин спрогнозировал рост цен на коньяк
#казахстан
#россия
#водка
#экспорт
#покупка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рублю спрогнозировали ослабление к осени
«Известия»: к концу осени курс рубля упадет до 95 за доллар
11 мая 2024, 03:28

Фото: iStock/SSV-Photo

К концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей, сообщается в консенсус-прогнозе «Известий».
Аналитики считают, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля. Положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

В летние месяцы курс будет колебаться около майского значения (92 рубля за доллар), но спрос на американскую валюту в этот период возрастет, так как россияне покинут Россию на время отпусков и отправятся в другие страны.

8 мая финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рост курса рубля до 91 за доллар носит временный характер и является лишь колебанием вокруг тренда на снижение курса российской валюты по отношению к американской.

По его прогнозу, к концу мая доллар будет стоить 93 рубля. Аналитик не исключил возможности достижения курса 93,5-94 рубля за доллар. Евро же будет стоить около 100 рублей.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны

Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле

Аналитик Антонов спрогнозировал доллар на уровне до 93 рублей в ближайшие дни
#евро
#рубль
#доллар
#санкции
#нефть
#центробанк
#курс
#курс рубля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
McDonald's разрабатывает дешевые обеды из-за обнищания американцев
11 мая 2024, 01:07

Фото: iStock/TonyBaggett

Американская компания McDonald's начала разрабатывать дешевые комбо из-за снижения доходов потребителей, которые стали отказываться от употребления пищи в ресторанах быстрого питания, сообщает NBC News.
«McDonald's работает над специальным комбо-предложением за пять долларов», – передает канал.

Отмечается, что имеется ввиду обед, включающий бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.

Ранее в ресторанах McDonald's по всему миру испытали системные сбои. Проблемы были в Японии, Гонконге и Австралии. В Мельбурне сотрудники могли расплачиваться только наличными и принимали заказы с помощью блокнота и ручки.

Читайте также:

Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»

Такер Карлсон поел в российском «Вкусно и Точка»

Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ
#питание
#цены
#австралия
#япония
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками
Гуцул: Гагаузия ведет переговоры о сотрудничестве с банками России
09 мая 2024, 06:42

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии начала переговорный процесс по сотрудничеству и с другими банками России. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в беседе с РИА Новости.
«Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем», — сказала Гуцул.
Напомним, 9 апреля глава Гагаузии подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые каждый месяц будет приходить материальная помощь.

Согласно плану местных властей, к 1 мая всем пенсионерам стала доступна платежная система «Мир». Некоторые их пожилых граждан смогли получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.

До этого сообщалось, что от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию

Подмосковный старшеклассник изобрёл уникального робота-кондитера

Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию
#пенсии
#соглашения
#переговоры
#гагаузия
#банки
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию
Bloomberg: российские миллиардеры стали постепенно переводить активы в РФ
09 мая 2024, 02:00

Фото: istock / Coprid

Богатые россияне начали возвращать свои активы из-за рубежа в Россию, несмотря на опасения конфискации. Об этом пишет Bloomberg.
Как рассказали два российских миллиардеров, пожелавших остаться анонимными, теперь они ориентируются на ведение бизнеса только на территории России и стараются не задумываться о возможной конфискации своих средств.

Информагентство отмечает, что ряд самых состоятельных российских предпринимателей по-прежнему ищут способы сохранить свои активы на Западе, в то время как другие переносят свои дела в дружественные страны, включая ОАЭ. Но многие решают вернуть активы в РФ.

По данным агентства, состояние 26 россиян, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Средний возраст этих людей составляет 63 года, поэтому перед ними возникает вопрос о передаче своего состояния наследникам.

Читайте также:

Авиасалон МАКС вновь могут отменить

Стал известен многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи

«Пришла домой, а тут пиндос»: что утаил обокравший россиянку американец и цель его визита в Россию
#возраст
#страны
#индекс
#россияне
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф