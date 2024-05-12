Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу

Фото: сайт Кремля
Для стабилизации инфляционных процессов необходимо двигаться в сторону возврата к «нормальному» бюджетному процессу. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов РФ Антон Силуанов.
Выступая на заседании комитета Государственной думы по бюджету он сообщил о заинтересованности правительства в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. В частности, те задачи, которые поставил президент, и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через внесение поправок в закон о бюджете, уточнил Силуанов.
Среди основных задач министерства финансов он назвал поддержку людей, нуждающихся в государственной помощи, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства. Исходя из этих целей будут определяться бюджетные приоритеты, заключил кандидат на должность главы Минфина.
Читайте также:
Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития
Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров
«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ
Александр Бойцов