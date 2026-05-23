Доцент объяснил, к кому обращаться по вкладам умершего родственника

23 мая 2026, 21:52

Доцент Хачатурян: нотариус узнает информацию о вкладах умершего родственника

Фото: istockphoto/Дмитрий Коростылев

Для получения информации о счетах и вкладах умершего близкого человека наследникам необходимо обратиться к нотариусу. Такую рекомендацию дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.





По словам эксперта в нтервью агентству URA.RU сделать это нужно в течение шести месяцев с даты смерти родственника по его последнему месту жительства. Если полугодовалый срок пропустили, его можно восстановить через суд, например, при наличии уважительной причины, такой как неосведомленность о кончине наследодателя.



Для начала процедуры наследнику потребуется подать заявление и подготовить пакет документов: паспорт, свидетельство о смерти, документы о родстве (свидетельства о рождении или браке, судебные акты об усыновлении и т.д.), а при наличии — завещание. Также нотариусу желательно предоставить любые сведения о возможных счетах покойного (выписки, номера карт, договоры), что ускорит поиск активов.



Хачатурян напомнил, что получить вклад по наследству можно тремя способами: по закону, по завещанию или по завещательному распоряжению. При этом отдельные категории граждан (несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, супруг, родители или иждивенцы умершего) обладают правом на обязательную долю в наследстве.



