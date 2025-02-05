Юрист объяснил, для чего нужны были изменения правил для нотариусов

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С 5 февраля 2025 года вся информация о родственных связях будет запрашиваться нотариусом напрямую из государственной базы. Как рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, это позволит защитить наследников от мошенников, исключив возможность представления поддельных свидетельств о рождении, браке или усыновлении.
Юрист пояснил, что раньше нотариусам были доступны лишь те документы, которые приносили им клиенты, что оставляло большое пространство для мошеннических схем.
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«В случае сомнений нотариус мог рекомендовать наследникам обращаться в суд для установления родства, что затягивало процесс и усложняло распределение имущества. Теперь же возможность проверки сведений в режиме реального времени позволит нотариусам сразу выявлять несоответствия и отказывать в оформлении наследства тем, кто не имеет законных прав», — поделился специалист в беседе с RT.В то же время юрист Дмитрий Кваша заявил, что процент раскрываемости мошеннических преступлений крайне мал — едва превышает 1% от общего числа. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что как правило ловят курьеров, которые забирают деньги у жертв, и дропов, которые предоставляют свои карты мошенникам.
«Сейчас крайне низкий процент раскрываемости. Как правило, все расследование заканчивается на этапе, когда след ведет куда-то за границу, где полномочия правоохранительных органов уже не действуют, и найти или повлиять на лиц, куда были переведены деньги, уже не получается», — пояснил Кваша.Читайте также:
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Данил Пономарев