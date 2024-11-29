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Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к нотариусу через «Госуслуги»

Фото: iStock / Thapana Onphalai

Фото: iStock / Thapana Onphalai

Жителям Подмосковья напомнили, что записаться к нотариусу можно на портале госуслуг.
Бесплатный сервис доступен по ссылке.

Необходимо зайти на портал «Госуслуги» под своей учётной записью и выбрать нужное нотариальное действие – например, согласие на продажу имущества. Портал подскажет, какие документы потребуются для приёма. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет.



Далее нужно выбрать нотариуса, дату, время приёма и записаться.

Фото: Минцифры РФ

Подробнее весь порядок действий представлен на видео.

Сервис записи на приём к нотариусу реализуют Минцифры России и Федеральная нотариальная палата. На сегодня сервисом воспользовались более 80 тыс. человек. Оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5.

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На портал госуслуг Подмосковья подано 11,5 тыс. уведомлений о сносе здания

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800 катков, 180 лыжных трасс и концерты: 1 декабря стартует «Зима в Подмосковье»
29 ноября 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области 1 декабря стартует зимний сезон. Жители и гости региона смогут посетить 37 катков с искусственным льдом, в том числе восемь новых, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Подмосковные парки культуры и отдыха зимой становятся главными точками притяжения. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» планируем обширную программу мероприятий. Она включает праздничные, культурно-массовые и спортивные активности. График мероприятий уже сформирован», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Из новых сезонных катков два будут работать в Дубне, по одному – в Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Для посетителей предусмотрены тёплые раздевалки и продажа горячих напитков. Всего в Подмосковье откроют 817 мест для катания на коньках.

С 1 декабря в приложениях «МОе Подмосковье» и «Добродел» станет доступно расписание работы катков и функция бронирования. Чтобы забронировать сеанс, пользователям потребуется запустить приложение, выбрать в меню раздел «Катки» и перейти на страницу нужного катка. Там можно будет ознакомиться с актуальным расписанием сеансов и доступными временными интервалами для катания. Для бронирования времени достаточно нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» и выбрать подходящий сеанс.
Фото: пресс-служба Минблаго МО

В парках планируется открыть более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. Всего же в регионе будет доступно 184 лыжные трассы суммарной протяжённостью более 900 км.
«Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза. Предусмотрены сезонные предложения от кафе и ресторанов», – добавил Хайкин.
1 декабря почти в 90 парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Гостей ждут забеги в валенках, предновогодние ярмарки и концерты.

Скоро календарь зимних культурных и спортивных событий Подмосковья будет доступен на информационном туристическом портале.

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В декабре и январе на открытых площадках запланировано 29 ледовых спектаклей с участием таких известных фигуристов, как Татьяна Навка и Илья Авербух.

Продолжится проект «Выходи во двор», в рамках которого легендарные хоккеисты будут играть с жителями Подмосковья. Первая встреча состоится 1 декабря на катке в Черноголовке.

Фото: пресс-служба Минблаго МО

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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли
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В Казахстане объявлен в розыск владелец космического корабля «Буран» Муса
29 ноября 2024, 21:32

Фото: iStock/ TheaDesign

В Казахстане объявили в розыск предпринимателя и владельца экземпляра советского космического корабля «Буран» Даурена Мусу. Информация об этом появилась на портале правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана.
Департамент полиции Алма-Аты объявил в розыск бизнесмена 1974 года рождения. На данный момент Муса — генеральный директор акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Байконур» (РКК «Байконур») — у неё в собственности находится летный образец советского космического челнока.

Даурен Муса разыскивается по подозрению в мошенничестве. Иные подробности дела пока не уточняются.

В 2021 году экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин просил казахстанского бизнесмена отдать космический корабль «Буран», который, по его словам, был в «жутком состоянии», городу Байконуру. Владелец «Бурана» не стал передавать его Российской Федерации.

АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», не входит в структуру Роскосмоса. Оно представляет собой частную казахстанскую компанию, которая зарегистрирована в городе Алма-Ата.

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В Подмосковье в будущем году планируют очистить 20 водоёмов
29 ноября 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области в 2025 году по программе «100 прудов и озёр» планируется очистить 20 водоёмов общей площадью около 300 га. Эти объекты выбраны в 17 городских округах путём голосования на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Водоёмы, которые будут очищены по программе, можно найти на сайте ведомства.
«Голосование проходило с 15 октября по 15 ноября. В нём участвовали жители 34 городских округов, которые предложили 82 водных объекта. Всего в этом году было подано 47 602 голоса, что на 9 тыс. больше, чем в 2023 году», – отметили в ведомстве.
В рамках программы «100 прудов и озёр» проводится санитарная очистка подмосковных водоёмов. Работы включают очистку водной глади от водной растительности, окос рогоза и камыша, подъём и утилизацию строительного и бытового мусора, удаление опасных деревьев в акватории водных объектов.

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#московская область
#экология
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#озеро
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«Один в поле не воин, но мы и по одному воюем»: история морпеха Виктора Вдовкина
29 ноября 2024, 20:36

Фото: группа «Герои России» во «ВКонтакте»

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пойдёт о подвиге Героя России, полковника запаса Виктора Викторовича Вдовкина.

В январе 1995 года старшего лейтенанта Виктора Вдовкина направили в командировку в Чечню на должность начальника штаба батальона морской пехоты 61-й отдельной бригады Северного флота. Он не раз отличился во время боёв за Грозный. В ходе боёв за здание бывшего Совета министров ЧИАССР Вдовкин во главе штурмовой группы захватил нижний этаж и организовал отражение нескольких контратак сепаратистов. Тогда были уничтожены около 18 боевиков и три огневые точки.
«Каждое воспоминание – это боль, иногда непросто ворошить прошлое. Говорят, что один в поле не воин, но мы – воины, мы по одному можем воевать. Но, когда идёт штурм, идёт отряд, идёт группа, мы друг друга прикрываем. Зачастую даже бойцы отодвигают командира, а сами идут вперёд, потому что командир управляет боем. Поэтому, по большому счету, берегут командира», – рассказал Виктор Викторович «Радио 1».
В том бою он получил ранение, но остался в строю. Даже оказавшись в полном окружении, группа Вдовкина держала оборону четыре дня, нанесла противнику большие потери. Во время очередного выхода в разведку Вдовкин вновь получил тяжёлое ранение и контузию, был эвакуирован на позиции, а после соединения с основными силами федеральных войск отправлен в госпиталь.

Указом президента от 3 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старший лейтенант Вдовкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Вдовкин прокомментировал идею президента Владимира Путина активно привлекать к политической жизни участников специальной военной операции и участников боевых действий.
«Инициатива поддержана ветеранами боевых действий и уже осуществляется. Многие у нас учатся в Академии при президенте. Например, мой товарищ с позывным «Струна» стал преподавателем Рязанского высшего военного командного училища плюс проходит обучение. У ребят есть образование, есть мозги, есть боевой опыт. В то же время война раскрывает в человеке много качеств – способность принимать решения, брать на себя ответственность, беречь людей и выполнить приказ, поставленную задачу. Это, поверьте мне, дорогого стоит», – сказал собеседник «Радио 1».
После вручения медали «Золотая Звезда» Виктор Вдовкин продолжил службу в армии. Был уволен в запас в звании полковника. Сейчас живёт и работает в Москве, активно занимается общественной деятельностью.

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ЦМУ ССОП Роскомнадзора подтвердил сбои в работе банков и сервисов доставки
29 ноября 2024, 20:30

Фото: iStock/ Sashkinw

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил сбой в работе некоторых интернет-сервисов в Российской Федерации.
«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — обратили внимание в ведомстве.

Там уточнили, что, по предварительной информации, происшествие связано с техническими проблемами у одного из облачных сервисов.

ЦМУ ССОП подчеркнул, что работа по диагностике и устранению неполадок уже началась — сервисы могут начать функционировать в прежнем режиме уже в ближайшее время.

Ранее специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев передавал, что для минимизации вреда от утечки персональных данных можно указывать неполную или ложную информацию о себе. Он предложил купить дополнительную сим-карту для доставок и карт лояльности.

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#банки
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Подмосковный Минтранс напомнил правила безопасности на железной дороге зимой
29 ноября 2024, 19:56

Фото: пресс-служба Минтранса МО

После ожидания поезда на платформе подходить к нему можно только после полной остановки. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили правила безопасности на железной дороге в зимний период.
«Переходите пути по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора. Ожидайте поезд на платформе, подходите к нему только после его полной остановки. Не гуляйте вдоль путей и по ним, не прыгайте с платформ», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что при переходе через железнодорожные пути нельзя закрывать себе обзор. Необходимо снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на мобильный телефон.

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#московская область
#зима
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Депутат Госсовета РТ Валиуллин объяснил опасность закона об обучении мигрантов
Депутат Госсовета РТ Валиуллин раскритиковал законопроект об обучении мигрантов
29 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/shironosov

Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Ренат Валиуллин заявил, что новый законопроект, предполагающий процедуру тестирования на знание русского языка детей мигрантов при их поступлении в общеобразовательные организации, может привести к тому, что многие ребята останутся без возможности обучения.
В таком случае, считает депутат, ребёнок фактически остаётся «за бортом», и так он может стать более подвержен криминогенной среде, чем при обучении в российской школе даже с низким уровнем владения языка.

«Если приезжий ребёнок оказывается в русскоговорящей среде, он уже через несколько месяцев будет неплохо знать язык. У него уже другого выхода не будет. А вот не попав в эту среду, ребёнок будет сидеть дома или ещё хуже: он окажется на улице и попасть под криминальное влияние. Таким образом, мы сами рискуем создать новый криминогенный слой общества», — прокомментировал в беседе с «Татар-информ» Валиуллин.

Ранее правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.

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#образование
#дети
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Коммунальщики Дубны оперативно убирают с улиц снег и наледь
29 ноября 2024, 19:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Более 70 коммунальщиков и 30 единиц техники каждый день ведут в Дубне уборку снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Коммунальные службы города прилагают все усилия для обеспечения безопасности и комфорта на улицах. Это особенно актуально в зимний период, когда погода становится настоящим вызовом для горожан. Более 70 специалистов и 30 единиц техники ежедневно проводят как ручную, так и механизированную уборку снега на городских дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, подходах к объектам социальной сферы», – говорится в сообщении.
Так, значительные работы проведены на улицах Московская, Строителей, Сахарова, Центральная, Свободы, Октябрьская, Ленинградская, Боголюбова, Векслера, Понтекорво, Мичурина, Юркино, Флотская, Дубненская набережная, Программистов, Университетская, Новогодняя и Тверская

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Как сказали в администрации, задача – минимизировать риск падения пешеходов и предотвратить аварийные ситуации на дорогах.

Жители оперативно сообщают о местах, требующих особого внимания коммунальщиков, через портал «Добродел». По информации, полученной из Центра управления регионом с 23 ноября по 27 ноября, зафиксировано 192 обращения, 49 из них – по уборке снега.

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#подмосковье
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Благоустройство сквера им. П.А. Журавлёва в Дубне завершат к середине декабря
29 ноября 2024, 19:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Сквер имени П.А. Журавлева благоустраивают в Дубне, о ходе работ и сроке их завершения рассказал в прямом эфире местного телеканала глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На данный момент почти завершена укладка плитки, а теперь ведется стыковка основного пространства сквера с прилегающими дорожками. На следующей неделе подрядчик планирует завершить оснащение верхней части фонтана. Все сложные бетонно-монолитные работы уже выполнены», — сказал Максим Тихомиров.
Он добавил, что город уже получил часть заказанных для сквера малых архитектурных форм, ведётся их установка. В ближайшее время в сквере подключат уличное освещение и иллюминацию, а также установят детские площадки.

Глава округа заверил, что все работы по благоустройству сквера будут завершены к 10-15 декабря.

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#дубна
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#благоустройство
#максим тихомиров
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