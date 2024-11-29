Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к нотариусу через «Госуслуги»

Фото: iStock / Thapana Onphalai
Жителям Подмосковья напомнили, что записаться к нотариусу можно на портале госуслуг.
Бесплатный сервис доступен по ссылке.
Необходимо зайти на портал «Госуслуги» под своей учётной записью и выбрать нужное нотариальное действие – например, согласие на продажу имущества. Портал подскажет, какие документы потребуются для приёма. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет.
Далее нужно выбрать нотариуса, дату, время приёма и записаться.
Фото: Минцифры РФ
Подробнее весь порядок действий представлен на видео.
Сервис записи на приём к нотариусу реализуют Минцифры России и Федеральная нотариальная палата. На сегодня сервисом воспользовались более 80 тыс. человек. Оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5.
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Необходимо зайти на портал «Госуслуги» под своей учётной записью и выбрать нужное нотариальное действие – например, согласие на продажу имущества. Портал подскажет, какие документы потребуются для приёма. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет.
Далее нужно выбрать нотариуса, дату, время приёма и записаться.
Фото: Минцифры РФ
Подробнее весь порядок действий представлен на видео.
Сервис записи на приём к нотариусу реализуют Минцифры России и Федеральная нотариальная палата. На сегодня сервисом воспользовались более 80 тыс. человек. Оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5.
Читайте также:
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Лора Луганская