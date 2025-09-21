Достижения.рф

Нотариус предупредил о запретной недвижимости для дарения даже родственникам

Иван Кашурин назвал пять категорий недвижимости, которые нельзя передарить
Фото: istockphoto/structuresxx

Нотариус Иван Кашурин разъяснил, что даже близким родственникам нельзя дарить недвижимость с юридическими нарушениями: незарегистрированные постройки, имущество в залоге, совместно нажитое без согласия супруга, объекты с невыделенными долями по маткапиталу и фактически унаследованное без оформления.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм». Особое внимание Кашурин уделил недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала — такую квартиру можно только продать после выделения долей всем детям и получения разрешения органов опеки.

Специалист подчеркнул, что дарение не должно прикрывать другие сделки, например, куплю-продажу или мену.

«Нотариусы видят такие манипуляции сразу и блокируют их», — заявил Кашурин.

Он также напомнил о необходимости предварительного оформления прав на имущество, полученное по наследству фактически, но не зарегистрированное официально.

Ранее Минюст ужесточил контроль над сделками с недвижимостью, введя обязательное нотариальное удостоверение для договоров дарения долей в праве общей собственности.

Елизавета Теодорович

