Нотариус предупредил о запретной недвижимости для дарения даже родственникам

21 сентября 2025, 03:53

Иван Кашурин назвал пять категорий недвижимости, которые нельзя передарить

Фото: istockphoto/structuresxx

Нотариус Иван Кашурин разъяснил, что даже близким родственникам нельзя дарить недвижимость с юридическими нарушениями: незарегистрированные постройки, имущество в залоге, совместно нажитое без согласия супруга, объекты с невыделенными долями по маткапиталу и фактически унаследованное без оформления.





Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм». Особое внимание Кашурин уделил недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала — такую квартиру можно только продать после выделения долей всем детям и получения разрешения органов опеки.



Специалист подчеркнул, что дарение не должно прикрывать другие сделки, например, куплю-продажу или мену.





«Нотариусы видят такие манипуляции сразу и блокируют их», — заявил Кашурин.