Доцент Щербаченко спрогнозировал подорожание бензина в октябре

Фото: iStock/kckate16
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в октябре стоит ожидать подорожание бензина на 1 рубль в России.
«Тёплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен. Сетевые заправки могут немного «придерживать» повышение цен, чтобы сохранить клиентскую базу», — добавил в беседе с Газета.ру Щербаченко.
Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков говорил о том, как именно автозаправки могут обманывать владельцев машин с бензином. По его словам, возможна подмена одного вида топлива другим.
Читайте также:
Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок
Аналитик Антонов назвал главный фактор влияния на цену золота
Топливный союз призвал нарастить производство АИ-95 в РФ из-за роста спроса
Мелисса Тимофеева