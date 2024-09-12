Доцент Щербаченко спрогнозировал подорожание бензина в октябре

Московская область укрепляет позиции на рынке сыров. За семь месяцев текущего года объём производства этого продукта в регионе достиг 99,4 тыс. тонн. Это на 16,2% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.