Топливный союз призвал нарастить производство АИ-95 в РФ из-за роста спроса

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«Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса на российской территории. Об этом говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши к вице-премьеру России Александру Новаку.
Аркуша отметил, что объединение еще в мае текущего года обращалось по данному вопросу в правительство, но с тех пор ситуация практически не изменилась. Согласно информации РСТ, потребление АИ-95 достигло порядка 57% в среднем по стране.
В письме также отмечается, что наблюдается увеличение различия в розничных ценах на бензины вышеупомянутых марок.
Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь.
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В письме также отмечается, что наблюдается увеличение различия в розничных ценах на бензины вышеупомянутых марок.
Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь.
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Екатерина Коршунова