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Топливный союз призвал нарастить производство АИ-95 в РФ из-за роста спроса

22 июля 2024, 16:13
Фото: iStock/kckate16

Фото: iStock/kckate16

«Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса на российской территории. Об этом говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши к вице-премьеру России Александру Новаку.
Аркуша отметил, что объединение еще в мае текущего года обращалось по данному вопросу в правительство, но с тех пор ситуация практически не изменилась. Согласно информации РСТ, потребление АИ-95 достигло порядка 57% в среднем по стране.

В письме также отмечается, что наблюдается увеличение различия в розничных ценах на бензины вышеупомянутых марок.



Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь.

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#правительство
#бензин
#экономика
#топливо
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Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами
22 июля 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В составе комплекса «Южный» на территории городского округа Домодедово появятся новые корпуса. К строительству приступила компания HD Development, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Комплекс будет включать около 420 тыс. кв. м складских и производственных площадей класса А .
«Объём инвестиций компании HD Development в масштабный проект оценивается в 25-30 млрд рублей. На территории комплекса планируется создать более 3 тыс. рабочих мест. Проект будет реализован на пересечении трассы М-4 «Дон», Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит компаниям доставлять продукцию в любой район Москвы и Подмосковья с минимальными затратами по времени. А прямой путь до МКАД по трассе М-4 займёт всего 18 минут», – отметили в министерстве.
Компания получила разрешение на строительство морозильного склада площадью более 24 тысяч кв. м, который станет одним из самых технологичных на рынке. Кроме того, она начала строить на территории «Южного» сухой отапливаемый склад площадью 18 тыс. «квадратов».

Помимо этого, компания планирует построить два гостиничных корпуса, каждый из которых будет рассчитан на проживание 500 человек.

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#домодедово
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В Подмосковье расширяют производство автофургонов
22 июля 2024, 13:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый цех по производству автофургонов построила в городском округе Щёлково компания «СибЕвроВэн», объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Инвестиции в создание нового цеха составили 250 миллионов рублей. Площадь постройки составляет около 6 тысяч квадратных метров. Здесь планируется каждый месяц выпускать по сто автофургонов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что производственные площадки компании «СибЕвроВэн» расположены в Новосибирской области и Подмосковье. Компания выпускает различные фургоны, в том числе рефрижераторы, фургоны-термосы и фургоны для перевозки продуктов глубокой заморозки.

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#экономика
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Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США
Россия в мае уменьшила объем вложений в госбумаги США до $ 45 млн
20 июля 2024, 06:44

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Россия сократила вложения в американские государственны облигации в мае 2024 года до 45 миллионов долларов, информирует ТАСС со ссылкой на документеы Министерства финансов США.
Отмечается, что среди российских вложений долгосрочные гособлигации составили 42 миллиона долларов, краткосрочные – 3 миллиона долларов.

Ранее, в апреле, ориентировочный общий объем инвестиций России в государственные облигации США составлял 46 миллионов долларов.

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#инвестиции
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Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft
20 июля 2024, 03:44

Фото: iStock/Sashkinw

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя в платформе облачного хранения данных Microsoft Azure, передает агентство Bloomberg.
Согласно материалу, сбой произошел в пятницу, в настоящее время большинство банкоматов работают.

Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.

19 июля глобальный сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что аэропорты по всему миру наводнили десятки тысяч пассажиров, перестали осуществляться банковские операции, а больницы отправляли пациентов домой.

Перебои в работе Windows затронули не только крупные сети аэропортов и медицинские учреждения. Пользователи в Австралии сообщили о сбоях в работе сети ресторанов быстрого питания KFC.

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#банкоматы
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Минтруд предложил расширение списка профессий для альтернативной службы
20 июля 2024, 02:10

Фото: istockphoto.com/shironosov

Министерство труда РФ предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы, информирует ТАСС.
Список из 224 профессий и 1 305 предприятий планируют расширить до 237 профессий и 1 442 предприятий.

В перечень войдут такие профессии, как гидролог, техник-метролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, гидрометеорологический наблюдатель, техник по эксплуатации гидрометеорологического оборудования, инженер-метролог, метеоролог, техник-метеоролог, техник-гидролог, операционный медицинский брат, врач по контролю занимающихся физической культурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, библиотекарь со средней квалификацией.

Перечень альтернативных профессий гражданских служащих будет утвержден Минтрудом России в марте 2023 года. Право граждан России на альтернативную службу закреплено в Конституции страны.

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#работа
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«Коты обижаются»: Россельхоз объяснил снижение импорта зарубежных кормов для домашних животных
Импорт кормов для домашних животных снизились на 40%
19 июля 2024, 22:47

Фото: IStock/Ridofranz

Поставки в Россию импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года заметно снизились. Объем импорта с начала года и до 12 июля составил 28,4 тыс. т — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В ведомстве разъяснили, что на большую часть продукции были введены ограничения ввиду их несоответствия заявленному качеству. Например, из этикетки корма выходит, что в его составе присутствует утка, но исследование ДНК показывает, что ее там нет.
«Наши коты обижаются», — объясняет Данкверт.

Он добавил, что, кроме того, в России достаточно отечественных производителей качественных кормов для животных.

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#импорт
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В Наро-Фоминске создадут животноводческий комплекс полного цикла производства
19 июля 2024, 22:13

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В юго-западной части Подмосковья стартует проект по созданию молочно-товарной фермы ООО «Русский буйвол» на 1199 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Планируемый объем инвестиций составит 1,9 млрд. рублей. На ферме будет создано 37 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 11 тыс. тонн молока в год», – уточнили в ведомстве.
Земельные участки под проект предоставлены в аренду без торгов. Инвестор планирует дополнительно привлечь инвестиции на 518 млн рублей.
«Будет построен мясной животноводческий комплекс на 700 голов крупного рогатого скота с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции. Это предприятие полного цикла производства с применением эффективных экологических способов содержания животных. В год планируется выпускать 250 тонн мясной продукции», – поделились планами в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Там уточнили, что ввод объекта в эксплуатацию планируется на третий квартал 2027 года.

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
#наро-фоминск
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СК возбудил дело по факту поставок некачественных подшипников для самолетов
СК РФ: возбуждено дело по факту нарушений оборонного заказа
19 июля 2024, 21:51

Фото: IStock/Evgenii Palitsyn

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области в отношении лиц, личность которых на данный момент не установлена, возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников. Об этом сообщает URA.ru.
По информации правоохранителей, в период с 2017 по 2022 год ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) закупала контрафактные подшипники, не соответствующие требованиям к эксплуатации. Это делалось для того, чтобы компания не потеряла крупный оборонный заказ на поставку военных самолетов Ил-76МД-90А.

Изготовление недоброкачественных деталей послужило причиной выхода из строя всех самолетов, что нанесло ущерб обороноспособности России. В настоящее время в БЛМЗ проводятся обыски, допрашиваются руководители организации.

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В Подмосковье выпустили более 20% мучных кондитерских изделий в ЦФО
19 июля 2024, 19:29

Фото: Минсельхозпрод МО

За первые пять месяцев этого года объём производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения составил в Подмосковье 6,9 тыс. тонн. В регионе произвели более 20,5% от общего объёма в Центральном федеральном округе, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подобных результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В.П. Фокина», «Эко-меню» и «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ» АО «Волоколамскхлеб». Они выпускают бисквитные, муссовые, медовые, песочные, блинные торты, а также торты с ягодами», – перечислили в министерстве.
Там напомнили, что ежегодно 20 июля во всём мире отмечается День торта.

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#минсельхозпрод мо
#продукты
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#подмосковье
#московская область
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