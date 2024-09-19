Дубненская компания «ТехРесурс» планирует выпускать детали для гражданской авиации

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров познакомился с работой компании «ТехРесурс», сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Компания выпускает детали для обслуживания летательных аппаратов – самолётов, вертолётов, космических аппаратов, а также наземной техники, морского, речного и железнодорожного транспорта.
Тихомирову продемонстрировали самое современное оборудование. В авиационной отрасли предприятие работает с 2017 года, а в конце августа стало резидентом Особой экономической зоны «Дубна». В планах – построить лабораторно-производственный комплекс на территории инновационной площадки.
Тихомиров осмотрел производство, отметил высокую организованность коллектива и поговорил с сотрудниками.
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«ООО «ТехРесурс» изготавливает детали для авиастроительных компаний страны. В компании работают около 120 человек. Цель – изготавливать детали для поддержания гражданской авиации», – сказал гендиректор «ТехРесурса» Кирилл Федосеев.
Тихомиров осмотрел производство, отметил высокую организованность коллектива и поговорил с сотрудниками.
«Приятно было открыто и по-настоящему честно обсуждать вопросы развития города, а они точно есть. Также приятно слышать от дубненцев, что наукоград меняется к лучшему», – отметил глава городского округа.Тихомиров поблагодарил руководителя и коллектив компании за важный труд не только на благо города, но и всей России. Сотрудникам, показавшим лучшие результаты в работе, вручили грамоты.
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Лора Луганская