Жители Дубны впервые установили фонтан во дворе дома

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне во дворе дома №34 по улице Карла Маркса впервые установили фонтан. Вечером включается подсветка гидротехнического сооружения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Была идея украсить дворовую территорию. Фонтан небольшой, замкнутого цикла. Он не потребляет много воды, а стоит чуть более 200 тыс. рублей. В прошлом году здание получила статус «Дом образцового содержания». Совет дома принял решение идти дальше», – рассказали в пресс-службе.Фонтан установили с помощью управляющей компании, проложили кабель и провели воду. Нужную сумму взяли из бюджета, статья – «На содержание и ремонт».
«Совет дома на этот год запланировал установить фонтан. Да, мы хотели удивить, причём так, чтобы другие этого захотели в своих дворах», – пояснила председатель Совета дома Раиса Гуляева.Есть ещё одна задумка – создать аллею с парковыми скульптурами. Такие планы рассматривают на ближайшие годы.
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Лора Луганская