Общественники Дубны проверили работы по реконструкции очистных сооружений

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубненских общественников познакомили с ходом реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Этот проект – самый дорогостоящий и важный для города. На площадку выехали представители Совета ветеранов, Общественной палаты и нового депутатского корпуса. Их задачей было убедиться, что к реализации проекта приступили в полной мере.
Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Подрядчик трудится на объекте уже месяц и завершает подготовительные работы. В октябре строители приступят к обустройству бетонных оснований под новые объекты. Общественники интересовались деталями проведения работ.
22 месяца, до августа 2026-го, специалисты будут строить новую линию очистных сооружений на 25 тысяч кубометров в сутки. Это будет первый этап. По окончании второго и третьего реконструируют существующие очистные сооружения. В итоге мощность комплекса увеличится сначала до 36 тыс. кубов, а затем – до 50 тыс.
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«Выехали, чтобы у всех было понимание, что входит в план, будут ли проводиться работы зимой. Подтвердили, что однозначно будут, причём в полном объёме. На объекте будут работать от 80 до 100 человек», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Подрядчик трудится на объекте уже месяц и завершает подготовительные работы. В октябре строители приступят к обустройству бетонных оснований под новые объекты. Общественники интересовались деталями проведения работ.
22 месяца, до августа 2026-го, специалисты будут строить новую линию очистных сооружений на 25 тысяч кубометров в сутки. Это будет первый этап. По окончании второго и третьего реконструируют существующие очистные сооружения. В итоге мощность комплекса увеличится сначала до 36 тыс. кубов, а затем – до 50 тыс.
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Лора Луганская