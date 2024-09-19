В сквере Журавлёва в Дубне ведутся активные работы по преображению

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне, в сквере Журавлёва, идут активные работы по его преображению, сообщает пресс-служба администрации г. о. Дубна.
«Это плотно заселенный микрорайон. И жителям хотелось бы иметь здесь не только красивый благоустроенный сквер, но и зеленый. Мы постарались с дендрологами и проектировщиками создать именно такой проект», — пояснил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«Мы ждали сколько лет, когда все это преобразится», — говорит жительница г.о. Дубна Клавдия Заворуева.
Качество используемых материалов имеет первостепенное значение, поэтому была выбрана прочная и устойчивая к влаге плитка, которая идеально подходит для северных регионов Подмосковья. Это позволит эффективно использовать уборочную технику и современные антигололёдные реагенты.
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