Два подмосковных города вошли в топ-10 рейтинга по уровню зарплат в России

Фото: Фотобанк МО
Два города Московской области попали в топ-10 шестого ежегодного рейтинга городов с самыми высокими в России зарплатами. Рейтинг составили аналитики РИА Новости.
В список включены административные центры субъектов Федерации и другие крупнейшие города России. Красногорск занял в нём седьмое место, Химки – восьмое.
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва. Замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.
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«Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. Иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты», – пояснили в агентстве.
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва. Замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.
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Лора Луганская