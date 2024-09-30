В Подмосковье произвели более 176 тысяч тонн макаронных изделий

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 176 тысяч тонн макаронных изделий произвели на предприятиях Московской области за семь месяцев текущего года, что на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«За семь месяцев 2024 года в Подмосковье выпустили 176,4 тыс. тонн макаронных изделий, кускуса и пр. В Центральном федеральном округе на долю Московской области приходится производство 50,4% таких товаров, а в России — 20,6%», — говорится в сообщении.Основными производителями макаронных изделий в Подмосковье являются три компании: «Маревен Фуд Сэнтрал», «Доширак Коя» и «Байсад-Кашира».
Ранее сообщалось, что Московская область стала лидером по производству зефира в России.
Читайте также:
Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей
ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может подорожать на 10%
Лев Каштанов