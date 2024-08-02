Два завода подмосковного сырного кластера планируют запустить в 2025-2026 годах

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Два резидента сырного кластера в Дмитрове планируют ввести в строй свои заводы в будущем году. Сейчас они завершают проектирование, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Один из производителей завершает проектирование и в скором времени начнёт активное строительство. Планируется производство мягких сыров объёмом 4,5 тыс. тонн в год, а также сухой деминерализованной сыворотки – около 14,6 тыс. тонн ежегодно. На предприятии будет создано 135 рабочих мест. Срок ввода объекта – 2025 год», – рассказал Духин «Интерфаксу» на «Сырном фестивале», который открылся в подмосковной Истре.По его словам, другой резидент агрокластера тоже завершает проектирование и планирует ввод объекта в 2025-2026 годах. Там планируют производить полутвёрдые и мягкие сыров суммарным объёмом 8 тыс. тонн в год. На объекте сформируют 146 рабочих мест.
Третий резидент, отметил Духин, находится на стадии проектирования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. Там рассчитывают производить твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры общим объёмом 2,5 тыс. тонн в год. На предприятии откроют 40 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что строительство сырного кластера началось в посёлке Новосиньково в Дмитровском городском округе в 2019 году. Планировалось, что свои производства там разместят пять резидентов. В августе 2022 года старт работе первого завода дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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