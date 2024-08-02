Губернатор Воробьёв и глава Минсельхоза Лут обсудили с фермерами актуальные темы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел ярмарку гастрономического «Сырного фестиваля», который в девятый раз открылся в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России и ближнего зарубежья.
Воробьёв и Лут обсудил с фермерами актуальные темы. Это вопросы реализации продукции, подготовки кадров, развития агротуризма, маркировки продуктов и налогообложения.
Особое внимание уделили переводу сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, такие как ИЖС и СНТ. Он станет существенно дороже, и эти средства направят в том числе на развитие сельского хозяйства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Другой актуальный для фермеров вопрос – единый сельскохозяйственный налог. Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в федеральное законодательство, а в 2018-м первым ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу.
В прошлом году налоговой льготой в регионе воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. А в целом пятилетний период действия льготы показал увеличение числа фермерских хозяйств, а также значительный рост валового производства. В полтора раза увеличилось производства молока, картофеля и яиц, в три раза – масличных и зерновых культур. Нулевая ставка будет действовать ещё три года – до 31 декабря 2026-го.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На встрече также обсудили закон о сбыте фермерской продукции. Часто небольшому предприятию бывает сложно наладить этот процесс. Теперь же, когда Госдума приняла поправки в закон о развитии сельского хозяйства, появился такой инструмент, как агроагрегатор. Это помощник для сбыта товара, оператор, который будет скупать, сортировать, перерабатывать, упаковывать и хранить продукцию. Таким образом, фермеру будет легче планировать развитие своего дела, не беспокоясь о дальнейшей логистике.
Также закон конкретизирует понятие «фермерская продукция». Благодаря этому решению крупные поставщики больше не смогут обманывать потребителя, указывая на фермерское происхождение своего товара, который таковым не является. Фермерской будет называться только та продукция, которая произведена на объектах, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям. Это субъекты малого предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также индивидуальные предприниматели.
Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе продолжат уделять особое внимание.
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Особое внимание уделили переводу сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, такие как ИЖС и СНТ. Он станет существенно дороже, и эти средства направят в том числе на развитие сельского хозяйства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать. Это важное условие развития отрасли. Поэтому с 2014 года мы вводим от 20 до 40 тыс. га. залежных земель ежегодно и дальше планируем продолжать эту работу. Осталось ввести 185 тыс. га. Если к нам обращается фермер, мы помогаем ему подобрать и оформить участок. За прошлый год мы предоставили нашим аграриям более 8 тыс. га земли», – сказал Воробьёв.По словам губернатора, иногда девелоперы и предприниматели хотят перевести землю в другие категории, чтобы построить на ней жильё или промышленный объект.
«Принцип рассмотрения таких вопросов простой: если это сельхозземля и она работает, мы против. Если участок небольшой, не используется и примыкает к населённому пункту, жилым либо производственным объектам, мы поддержим при условии уплаты соразмерных средств в бюджет», – пояснил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Другой актуальный для фермеров вопрос – единый сельскохозяйственный налог. Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в федеральное законодательство, а в 2018-м первым ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу.
В прошлом году налоговой льготой в регионе воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. А в целом пятилетний период действия льготы показал увеличение числа фермерских хозяйств, а также значительный рост валового производства. В полтора раза увеличилось производства молока, картофеля и яиц, в три раза – масличных и зерновых культур. Нулевая ставка будет действовать ещё три года – до 31 декабря 2026-го.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На встрече также обсудили закон о сбыте фермерской продукции. Часто небольшому предприятию бывает сложно наладить этот процесс. Теперь же, когда Госдума приняла поправки в закон о развитии сельского хозяйства, появился такой инструмент, как агроагрегатор. Это помощник для сбыта товара, оператор, который будет скупать, сортировать, перерабатывать, упаковывать и хранить продукцию. Таким образом, фермеру будет легче планировать развитие своего дела, не беспокоясь о дальнейшей логистике.
Также закон конкретизирует понятие «фермерская продукция». Благодаря этому решению крупные поставщики больше не смогут обманывать потребителя, указывая на фермерское происхождение своего товара, который таковым не является. Фермерской будет называться только та продукция, которая произведена на объектах, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям. Это субъекты малого предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также индивидуальные предприниматели.
Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе продолжат уделять особое внимание.
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Лора Луганская