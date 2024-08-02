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Губернатор Воробьёв и глава Минсельхоза Лут обсудили с фермерами актуальные темы

02 августа 2024, 20:10
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел ярмарку гастрономического «Сырного фестиваля», который в девятый раз открылся в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России и ближнего зарубежья.
Воробьёв и Лут обсудил с фермерами актуальные темы. Это вопросы реализации продукции, подготовки кадров, развития агротуризма, маркировки продуктов и налогообложения.

Особое внимание уделили переводу сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, такие как ИЖС и СНТ. Он станет существенно дороже, и эти средства направят в том числе на развитие сельского хозяйства.




Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать. Это важное условие развития отрасли. Поэтому с 2014 года мы вводим от 20 до 40 тыс. га. залежных земель ежегодно и дальше планируем продолжать эту работу. Осталось ввести 185 тыс. га. Если к нам обращается фермер, мы помогаем ему подобрать и оформить участок. За прошлый год мы предоставили нашим аграриям более 8 тыс. га земли», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, иногда девелоперы и предприниматели хотят перевести землю в другие категории, чтобы построить на ней жильё или промышленный объект.
«Принцип рассмотрения таких вопросов простой: если это сельхозземля и она работает, мы против. Если участок небольшой, не используется и примыкает к населённому пункту, жилым либо производственным объектам, мы поддержим при условии уплаты соразмерных средств в бюджет», – пояснил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Другой актуальный для фермеров вопрос – единый сельскохозяйственный налог. Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в федеральное законодательство, а в 2018-м первым ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу.

В прошлом году налоговой льготой в регионе воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. А в целом пятилетний период действия льготы показал увеличение числа фермерских хозяйств, а также значительный рост валового производства. В полтора раза увеличилось производства молока, картофеля и яиц, в три раза – масличных и зерновых культур. Нулевая ставка будет действовать ещё три года – до 31 декабря 2026-го.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На встрече также обсудили закон о сбыте фермерской продукции. Часто небольшому предприятию бывает сложно наладить этот процесс. Теперь же, когда Госдума приняла поправки в закон о развитии сельского хозяйства, появился такой инструмент, как агроагрегатор. Это помощник для сбыта товара, оператор, который будет скупать, сортировать, перерабатывать, упаковывать и хранить продукцию. Таким образом, фермеру будет легче планировать развитие своего дела, не беспокоясь о дальнейшей логистике.

Также закон конкретизирует понятие «фермерская продукция». Благодаря этому решению крупные поставщики больше не смогут обманывать потребителя, указывая на фермерское происхождение своего товара, который таковым не является. Фермерской будет называться только та продукция, которая произведена на объектах, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям. Это субъекты малого предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также индивидуальные предприниматели.

Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе продолжат уделять особое внимание.

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#подмосковье
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В Эстонии оправдались за направление средств фонда ЕС на развлечения
Минфин Эстонии оправдался за направление денег из фонда ЕС на сауну и диск-гольф
02 августа 2024, 19:49

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев

В эстонском Минфине оправдались за направление денег из фонда Евросоюза, выделенных на помощь пострадавшим от перехода к нейтральности климата территориям, на мастер-классы по сауне, чемпионаты по диск-гольфу и центр по метанию топоров. Как сообщает ERR, было выделено 340 миллионов евро.
«Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта», — прокомментировала представитель эстонского Минфина Ирина Сацута.

Изначально средства должны были быть потрачены на отход от сланцевой промышленности, а именно, постройку магнитного завода.

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Фермеры из России и ближнего зарубежья собрались на «Сырном фестивале» в Истре
02 августа 2024, 19:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фермеры из более чем 50 регионов России и ближнего зарубежья собрались на гастрономическом «Сырном фестивале», который в девятый раз открылся в деревне Дубровское городского округа Истра. Организатором выступило правительство Московской области.
Губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел фестивальную ярмарку, обсудил с фермерами актуальные темы.

Девять лет назад фестиваль в Истре зарождался как сырный. Однако с каждым годом к нему присоединялись и другие производители. В этом году фермеры и ремесленники привезли молочную, мясную, хлебную продукцию, рыбные деликатесы, мёд, квас, сладости. Гости также могут купить сувениры народных художественных промыслов.

Сегодня «Сырный фестиваль» – одно из значимых мероприятий в сфере событийного туризма Подмосковье. Он организован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«С самого первого года работы фестиваля очень многие люди хотят на него приехать, чтобы попробовать фермерскую продукцию. Сперва это был сыр, а теперь – огромное количество всего другого, причем, из разных регионов. Жители Московской области, Москвы, приезжая сюда, могут почувствовать какая у нас многогранная страна. Прошло 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго и российских контрсанкций. Помню, многие переживали, боялись, что мы останемся без хамона или пармезана. Но уже через некоторое время у нас начался подъём. Сначала это были большие предприятия, потом стало появляться много фермерских сыроварен. Сейчас их уже больше тысячи в стране. Я много езжу и могу с уверенностью сказать, что сегодня сыр производят во всех регионах», – отметила Лут.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Очень важно, что мы с федеральным Министерством сельского хозяйства имеем насыщенную повестку и по мерам поддержки, и по законодательной деятельности. Фермеры для нас – люди особенные. Мы ими очень дорожим, видим, что они показывают хорошие результаты. С 2014 года фермеры нарастили производство в шесть раз – с 500 тонн до 3 тыс. тонн сыра в год. Сегодня каждый пятый килограмм сыра в стране – из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что фермер Олег Сирота вдохновляет этот фестиваль, который проводится уже в девятый раз. Власти Подмосковья стараются дать фермерам все возможности для продажи своей продукции.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нынешний фестиваль собрал 280 фермеров из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и других областей. Всего представлен 51 регион России, а также Белоруссия и Казахстан. Подмосковье представляют почти около 100 сельхозпроизводителей.
«Нынешний фестиваль отличается от предыдущих двумя моментами. Прежде всего, мы впервые проведем «Сырный Чемпионат России». К нам приедут судьи из Швейцарии, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, а также НИИ сыроделия, закупщики всех федеральных сетей. Сыровары смогут не только посоревноваться за звание «Сырный Чемпион России 2024», но и выстроить отношения между производителями отрасли. Второе отличие – большое количество твёрдого сыра, в том числе пармезана и его аналогов. Он просто заполонил прилавки. И, конечно, много хамона, что является открытием этого года», – отметил председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На фестивале можно попробовать и купить самые разные сыры. Например, «Блю Крема» – уникальная новинка от «Сыроварни Рубцов» из Сергиева Посада. Для его изготовления создано единственное в России производство. Как рассказал владелец сыроварни Алексей Рубцов, технологию они осваивали самостоятельно.
«Мы начинали в 2020 году и уже не могли поехать на стажировку в Европу. Пришлось изучать технологию по интернету. Решили попробовать сделать сыр с голубой плесенью, которого в России ещё не было. Как видите, получилось. Жирность – 70%, он многим нравится», – сказал Рубцов.
Компания из Белорусии «Савушкин продукт» участвует в фестивале во второй раз. Сейчас она привезла почти тонну сыра. Это эксклюзивные новинки и классические сыры под брендом «Брест-Литовск». Желающие могут продегустировать фирменную продукцию компании – крафтовый сыр с вялеными томатами, оливками, прованскими травами, тыквенными семечками и морковью, с гвоздикой и имбирём.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У гостей фестиваля есть возможность посетить мастер-класс известного белорусского шеф-повара Антона Каленика. Он первым из СНГ сумел войти в гильдию поваров World Master Chefs Society. Антон учился у кулинаров Италии и Франции.
«Я всю жизнь готовлю в ресторанах, в отелях, езжу по всему миру с мастер-классами. В этом фестивале участвую впервые. Здесь классно, интересно, все проходит на природе. Такие фестивали обязательно нужны, они помогают людям общаться, открывают границы», – поделился Каленик.
Приехал на фестиваль и итальянский сыродел Джулио Дзомпи родом из Вероны. В России он живет уже более 15 лет. В 2018-м Джулио основал в Волоколамске производство «Итальянец в России». Под этим брендом выпускаются мясные деликатесы по аутентичным рецептам. В линейке – более 20 наименований.
«Я здесь уже в пятый или шестой раз. Мне очень нравится. Вижу, что наши товары пользуются спросом. У нас представлена мясная продукция и сыры. Можно попробовать салями, прошутто, вяленое и варёное мясо, мортаделлу, а также сыры, которые мы выдерживаем до 40 месяцев», – рассказал Дзомпи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сырный фестиваль» – семейный, поэтому организаторы по традиции подготовили много активностей для детей.

Фестиваль продлится три дня. Для удобства посетителей от железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская» организованы бесплатные автобусы. А для тех, кто едет на фестиваль на своих машинах, подготовлена удобная парковка.

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#сыр
#сырный кластер
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#московская область
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#сыровар
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#оксана лут
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Подмосковные предприниматели с начала года получили более 20 тыс. услуг центра «Мой бизнес»
Подмосковные предприниматели получили более 20 тыс. услуг центра «Мой бизнес»
02 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сотрудники центра «Мой бизнес» Московской области с начала года оказали предпринимателям региона более 20 тыс. услуг. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году поддержкой центра «Мой бизнес» Подмосковья воспользовались более 17 тыс. предпринимателей. Суммарно специалисты оказали свыше 20,87 тыс. услуг. Самой востребованной стала консультационная поддержка. Ею воспользовались более 16,7 тыс раз», — сказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, чаще остальных за консультационной поддержкой в 2024 году обращались предприниматели, занятые в сфере розничной торговли в интернете, образования детей и взрослых, а также в сфере предоставления услуг.

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#екатерина зиновьева
#мой бизнес
#подмосковье
#московская область
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Стало известно об увеличении зарплат для нескольких профессий
Эксперт Дудаев: зарплата ряда работников бюджетной сферы повысится на 4,5%
02 августа 2024, 03:46

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

С 1 октября зарплаты ряда работников балетной сферы бюджетников вырастут на 4,5%, заявил жиректор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе РИА Новости.
В их числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, сельских и лесных хозяйств.

«Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета», – подчеркнул Дударев.

Эксперт отметил , что коммерческие структуры будут самостоятельно и индивидуально определять условия и размер индексации.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.

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#зарплаты
#госдума
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В Подмосковье с начала года провели 120 тыс. исследований мяса, птицы и рыбы
01 августа 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области с начала года провели около 120 тыс. исследований мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«С начала 2024 года в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья на рынках проведено 119,8 тыс. исследований мяса животных, включая птиц, а также 4,4 тыс. исследований проб рыбы. Пробы продукции отбирают только специально обученные сотрудники государственных ветеринарных учреждений, а результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносятся в ФГИС «Меркурий», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, это обеспечивает оперативное оформление ветеринарных сопроводительных документов при продаже продукции животного происхождения. Проведение исследований позволяет не допускать реализацию некачественной продукции населению области.

Как напомнили в министерстве, чтобы быть уверенным в безопасности мяса, нужно приобретать его только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

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Производство обуви в Московской области выросло более чем на 74%

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#безопасность
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#рынок
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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
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Производство обуви в Московской области выросло более чем на 74%
01 августа 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 74% .
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За этот период подмосковные предприятия обувной промышленности значительно увеличили объёмы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%. При этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, другие отрасли лёгкой промышленности региона тоже демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии этого года увеличился выпуск одежды, тканей и текстильных изделий.

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#экономика
#инвестиции
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#московская область
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#мининвест мо
#производство
#обувь
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На земле за 1 рубль в Сергиевом Посаде будут производить пельмени и шашлык
01 августа 2024, 18:07

Фото: iStock / camptoloma

В Сергиево-Посадском городском округе появится современное производство замороженных полуфабрикатов. Под этот проект компания «СНГ-Дистрибуция» получила земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиции в строительство производственно-складского комплекса составят 50 млн рублей. Предприятие запустят в индустриальном парке «М-8 Север». Приступить к строительству инвестор планирует во второй половине будущего года, а завершить его и ввести комплекс в эксплуатацию – во втором квартале 2027-го. Сразу после запуска предприятие сможет производить в месяц около 40-45 тонн готовой продукции, а после выхода на проектную мощность – до 70 тонн», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запуск предприятия позволит создать на первом этапе порядка 30 рабочих мест. На нём компания будет производить пельмени быстрого приготовления, шашлык, фруктовые салаты и замороженные фрукты. Всю продукцию компания будет выпускать под торговым знаком «Правильные Продукты».
«На земельном участке в индустриальном парке «М-8 Север» компания планирует построить производственное здание площадью более 1100 кв. м., а также склад с морозильными камерами для хранения сырья и готовой продукции. Его площадь составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Предприятие будет сочетать в себе инновационные методики и компетенции в двух областях – изготовление замороженных полуфабрикатов и создание инновационной упаковки. Так, например, для сохранения оптимальной температуры, будет использоваться двухсоставная «умная упаковка» с ламинированием, позволяющая комплектовать каждую порцию специальной одноразовой вилкой из кукурузного крахмала.

Подобрать земельный участок по инвестпроект и подать заявку на его получение можно на Инвестиционной карте Московской области.

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#наталья адигамова
#земля за 1 рубль
#импортозамещение
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В Подмосковье до конца августа проведут более 200 тематических ярмарок
01 августа 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 200 тематических фермерских ярмарок планируется провести в разных городских округа Московской области в течение августа, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Посетителей ярмарок ожидает большой ассортимент товаров — от мясных деликатесов и молочной продукции до сладостей и различных ремесленных изделий», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что главный акцент при организации ярмарок делается на продукцию, произведённую в Московской области. На ярмарках покупатели смогут непосредственно пообщаться с производителями и узнать максимально полную информацию о том или ином товаре.

Полная информация о датах, местах и времени проведения августовских ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода в разделе «Документы».

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#ярмарки
#август
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
#ярмарка
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Аналитик Антонов назвал главный фактор влияния на цену золота
Аналитик Антонов заявил о влиянии на цену геополитической напряжённости
01 августа 2024, 16:03

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота.
Также на цену влияет и такой фактор, как активная покупка драгметалла ЦБ различных стран, утверждает эксперт.

«С одной стороны, большинство экспертов прогнозируют дальнейший рост цен на золото во второй половине 2024 года. С другой стороны, цены уже находятся на исторических максимумах. Я бы рекомендовал рассмотреть золото как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля, но не вкладывать в него все средства», — добавил в беседе с RT Антонов.

В то же время стало известно о новом подорожании газа и топливного бензина в Крыму. Как пишут argumenti.ru, например, бензин марки А-95 «Ультра» подскочил в цене на 50 копеек, а АИ-95 прибавил в стоимости 40 копеек. До этого цены поднимались три дня назад.

Ранее сообщалось, что цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию.

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