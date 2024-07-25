На сырном чемпионате под Истрой определят лучших сыроделов России

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В деревне Дубровское городского округа Истра 4 августа пройдёт «Сырный чемпионат России 2024». Он пройдёт в рамках Гастрономического фестиваля, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Продемонстрировать своё мастерство на чемпионат соберутся лучшие сыроделы со всей России. Судить участников будет профессиональное жюри из отечественных и зарубежных экспертов. Среди арбитров – представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, профессиональные дегустаторы из Углича», – говорится в сообщении.Специалисты отберут по одному образцу сыра в каждой из семи номинаций для участия в финале чемпионата, где будет назван сырный чемпион России.
Гастрономического фестиваля под Истрой проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская