Достижения.рф

Две американские компании хотят выкупить активы «Лукойла», пишет FT

FT: выкупить активы «Лукойла» могут компании Chevron и Quantum Energy Partners
Фото: istockphoto/Grassetto

Американская Chevron и инвестгруппа Quantum Energy Partners готовят сделку по разделу международных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом 7 января сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.



По данным издания, компании подали заявку, охватывающую весь зарубежный портфель «Лукойла». Предполагается, что Chevron и Quantum намереваются владеть активами общей стоимостью около $22 млрд на долгосрочной основе.

Мы не хотим, чтобы активы были проданы сразу после покупки, поэтому это очень привлекательный вариант»,, — добавили собеседники СМИ.

Газета также отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает подобный подход.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0