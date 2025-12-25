Топ-менеджерам «Лукойла» устроили роскошный корпоратив с Киркоровым и Леонтьевым за 60 млн рублей
Минимум 60 миллионов рублей потратил «Лукойл» на корпоратив для своих топ-менеджеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Руководство нефтяной компании провело корпоратив в трёхэтажном особняке Modus в центре Москвы. К празднику здание украсили по периметру, на трёх постах дежурили охранники, а интерьер оформили в корпоративных красно-белых тонах. За аренду помещения заплатили 2,5 миллиона рублей, а также 375 тысяч рублей сервисного сбора, 200 тысяч на дополнительное оборудование и 70 тысяч на перестановку мебели. В меню были представлены премиальные мясные деликатесы, свежие фрукты, салаты, горячие блюда, алкогольные напитки и специальный новогодний торт.
На мероприятие были приглашены Филипп Киркоров, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, что обошлось организаторам примерно в 40 миллионов рублей. Однако главной звездой вечера стал Валерий Леонтьев, который специально приехал в Москву ради этого корпоратива. За своё выступление он получил около 15 миллионов рублей.
