Топ-менеджерам «Лукойла» устроили роскошный корпоратив с Киркоровым и Леонтьевым за 60 млн рублей

25 декабря 2025, 09:39

Mash: 60 млн рублей потратил «Лукойл» на корпоратив для своих топ-менеджеров

Фото: iStock/bernardbodo

Минимум 60 миллионов рублей потратил «Лукойл» на корпоратив для своих топ-менеджеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.