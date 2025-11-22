В «Спартаке» заявили, как будет функционировать клуб из-за санкций против «Лукойла»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что санкции США против нефтяной компании «Лукойл» не отразятся на работе футбольного клуба. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, поддержка «Лукойла» продолжится, и ни игроки, ни тренерский штаб не почувствуют изменений.
Ранее минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть» в санкционный список на основании указа 14024 из-за деятельности в энергетическом секторе России.
Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» стал полноправным владельцем «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена».
В последнем матче на «Лукойл Арене» «Спартак» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре РПЛ.
