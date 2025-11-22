В «Спартаке» заявили, как будет функционировать клуб из-за санкций против «Лукойла»

22 ноября 2025, 20:17

Некрасов: санкции на «Лукойл» не повлияют на «Спартак»

ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что санкции США против нефтяной компании «Лукойл» не отразятся на работе футбольного клуба. Об этом сообщает Sport24.