Достижения.рф

В «Спартаке» заявили, как будет функционировать клуб из-за санкций против «Лукойла»

Некрасов: санкции на «Лукойл» не повлияют на «Спартак»
ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что санкции США против нефтяной компании «Лукойл» не отразятся на работе футбольного клуба. Об этом сообщает Sport24.



По его словам, поддержка «Лукойла» продолжится, и ни игроки, ни тренерский штаб не почувствуют изменений.

Ранее минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть» в санкционный список на основании указа 14024 из-за деятельности в энергетическом секторе России.

Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» стал полноправным владельцем «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена».

В последнем матче на «Лукойл Арене» «Спартак» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре РПЛ.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0