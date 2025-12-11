На Западе заявили об атаке БПЛА ВСУ на нефтеплатформу «Лукойла»
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтяной платформе российской компании «Лукойл» в Каспийском море.
Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Согласно информации, украинские аппараты дальнего действия атаковали Филановскую платформу как минимум четыре раза, что привело к остановке добычи на более чем 20 эксплуатационных скважинах этого морского месторождения.
На момент написания заметки официального подтверждения этих данных не поступало.
29 ноября стало известно о повреждении одного из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в результате атаки, проведенной безэкипажными катерами Украины.
