Начинающих предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатные онлайн-тренинги

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Бесплатный обучающий курс «Азбука предпринимательства» проведёт для начинающих бизнесменов подмосковный центр «Мой бизнес», курс будет проходить в формате онлайн-тренингов с 20 по 23 января, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам обучающего курса расскажут обо всех этапах создания бизнеса — от разработки идеи до создания компании. В программу также входит изучение клиентов, маркетинговые стратегии, создание комплексных предложений, а также меры поддержки предпринимателей», — говорится в сообщении.Запись на обучающий кур открыта до 18:00 16 января по ссылке. Работа по поддержке предпринимателей проводится в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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Лев Каштанов