В Солнечногорске стартует строительство производства деталей для приборостроения

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по производству деталей для приборостроения начинает строить компания «Квалитет» на территории индустриального парка «Еспипово» в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минивеста Московской области.
«Инвестиции в проект оценивается более чем в 500 млн рублей. Для нужд производства за пять лет будет построено общей площадью свыше 4,5 тыс. квадратных метров. Проектом предусмотрено обустройство трёх цехов: фрезерного, токарного и специального покрытия. Каждый цех оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.На производстве будет создано 120 рабочих мест. Отмечается, что там будут выпускать детали для медицинской техники, авиационной отрасли, кабельной промышленности и кораблестроения.
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