Воробьёв призвал глав муниципалитетов привести в порядок объекты торговли

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Некоторые работающие в подмосковных городских округах ларьки являются пережитками прошлого. Такую оценку дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Посещая территории, можно увидеть у некоторых глав округов ларьки, где надписи «Шаурма» или «Хинкальная» сделаны примерно в их рост. Это, конечно, пережиток, который обращает на себя внимание. Там нет ни налогов, ни санитарии. Мы видим большое количество обращений и жалоб жителей по этому поводу», – сказал глава региона.Приведение в порядок объектов стационарной торговли он назвал прямой обязанностью муниципалитетов, так же, как и успешно проведённый эксперимент по внедрению парковочного пространства.
Среди других чувствительных для жителей региона тем Воробьёв также перечислил ЖКХ, здравоохранение, экологию и транспорт.
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