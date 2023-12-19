Две подмосковные площадки - лидеры рейтинга ОЭЗ России

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Две подмосковные площадки вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковные особые экономические зоны «Дубна» и «Ступино Квадрат»стали одними из лидеров VII Национального рейтинга особых экономических зон-2023 в номинациях «ОЭЗ технико-внедренческого типа» и «S5 «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».
Стоит отметить, что всего на территории Московской области расположено пять таких особых экономических зон.
Читайте также:
В предновогоднем форуме предпринимателей приняли участие шесть тысяч человек
Московская область включена в топ-5 национального рейтинга научно-технического развития
В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей
«ОЭЗ – эффективный инвестиционныйинструмент, который привлекает инвестиции, обеспечивает развитие технологий и промышленности, а также позволяет создавать новые рабочие места. Две подмосковные площадки абсолютно заслуженно стали лидерами рейтинга АКИТ. <…> Так, резиденты ОЭЗ «Дубна» перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 млрд рублей, «Ступино Квадрат»—1 млрд рублей. В дальнейшем эти суммы будут стремительно расти», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Читайте также:
В предновогоднем форуме предпринимателей приняли участие шесть тысяч человек
Московская область включена в топ-5 национального рейтинга научно-технического развития
В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей
Мира Полтева