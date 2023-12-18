Московская область включена в топ-5 национального рейтинга научно-технического развития

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковье вошло в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития регионов. При этом среда для работы исследователей, созданная в Московской области, и работа органов власти были признаны лучшими, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Рейтинг ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования России. Специалисты анализируют множество критериев по таким блокам, как работа органов власти, среда для ведения наукоёмкого бизнеса, а также среда для работы исследователей. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале.
Результат Подмосковья в рейтинге по итогам прошлого года оказался выше, чем годом ранее. Регион поднялся с девятого на четвёртое место.
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«В третьем блоке рейтинга, где оценивалась среда для работы исследователей, Подмосковье стало первым. В блоке «Органы власти» Московская область разделила два первых места с Нижегородской областью, набрав одинаковое количество баллов», – отметила Зиновьева.
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Лора Луганская