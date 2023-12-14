В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье появится импортозамещающее производство монтажных систем для сантехники. К строительству в городском округе Балашиха приступает компания ООО «ТАЙМ», заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В проект компания инвестирует около 1,3 млрд рублей. Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более 3 га. Ожидается, что предприятие начнёт работу в 2025 году. На нём планируется создать более 200 рабочих мест», – отметила Зиновьева.Участок для нового объекта компании предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль». На производстве будут изготавливать сантехнические инсталляции – эффективное инженерное решение скрытого монтажа для установки различной сантехники. При выходе на полную мощность ежегодно будет выпускаться более 100 тыс единиц этой импортозамещающей продукции.
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Лора Луганская