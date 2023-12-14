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В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей

14 декабря 2023, 22:40
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье появится импортозамещающее производство монтажных систем для сантехники. К строительству в городском округе Балашиха приступает компания ООО «ТАЙМ», заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В проект компания инвестирует около 1,3 млрд рублей. Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более 3 га. Ожидается, что предприятие начнёт работу в 2025 году. На нём планируется создать более 200 рабочих мест», – отметила Зиновьева.
Участок для нового объекта компании предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль». На производстве будут изготавливать сантехнические инсталляции – эффективное инженерное решение скрытого монтажа для установки различной сантехники. При выходе на полную мощность ежегодно будет выпускаться более 100 тыс единиц этой импортозамещающей продукции.

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Подмосковных подростков пригласили к участию в конкурсе агро-стартапов
14 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные подростки могут стать участниками конкурса агро-стартапов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. Проект «Стартап за партой» – трёхмесячная программа для подростков со всей России, которая будет открыта до 18 декабря.
Проект открыт для подростков всех регионов страны в возрасте от 12 до 17 лет. Этот акселератор создан Россельхозбанком и центром «Сколково». Он направлен на сбор идей в сферах агропромышленных и финансовых технологий. 
«Участники должны придумать уникальные инструменты, которые могут быть применены в Россельхозбанке или агропроме. Для участия нужно предложить технологическое решение, способное принести пользу в сферах агротехнологий или финтехнологий, а также собрать команду из двух человек или представить проект индивидуально», – говорится в сообщении. 
Подать заявку на участие и найти подробную информацию о проекте можно на сайте
 
Авторы 10 самых перспективных проектов будут в течение двух месяцев работать над их развитием с профессиональными наставниками экосистемы «Сколково». В феврале 2024 года они представят свои стартапы экспертному сообществу и инвесторам, что поможет получить финансирование для реализации идей.

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#московская область
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Нацпроект «Производительность труда» позволил клинской фабрике увеличить производство матрасов на 22%
14 декабря 2023, 21:04

Фото: Мининвест МО

Мебельная компания «2МК» увеличила объём производства матрасов на 22% благодаря национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Процесс производства матрасов был выбран в качестве пилотного потока. Стандарты и инструменты нацпроекта удалось успешно внедрить в производство. Это помогло оптимизировать маршруты движения сырья, материалов и готовой продукции, сократить время переналадок и простоев оборудования», – говорится в сообщении. 
Компания «2МК» входит в пятёрку крупнейших производителей мебели в России. В министерстве пояснили, что время протекания процесса удалось сократить на 45%, незавершённое производство – на 22%, а выработку увеличить на 22%.
 
Чтобы присоединиться к нацпроекту, нужно подать заявку через портал

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#московская область
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В Минсельхозе рассказали о работе над стабилизацией цен на яйца
В Минсельхозе рассказали о мерах по стабилизации цен на куриные яйца
14 декабря 2023, 19:48

Фото: iStock/Chalabala

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал меры по стабилизации цен на куриные яйца. Слова министра приводятся в Telegram-канале ведомства.
Он отметил, что в России происходит увеличение объёмов собственного производства, а торговые сети переходят на долгосрочные контракты, чтобы получать прогнозируемые объёмы продукции. 

Также в сообщении приводится решение, принятое накануне, согласно которому будут обнулены импортные пошлины для поставок яиц из недружественных государств. 

Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией с подорожавшими почти в полтора раза яйцами, было принято решение об обнулении с 1 января 2024 года таможенных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Уточняется, что обнуление будет действовать в течение полугода. 

Подводя итоги года, президент России Владимир Путин принёс извинения перед россиянами за повышение цен на яйца, назвав это сбоем в работе правительства. Он уточнил, что такая ситуация сложилась из-за повышенного спроса и, при этом, прежнего объёма производства.

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#минсельхоз
#яйца
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#владимир путин
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В Подмосковье изготавливают ржаные пряники по технологиям 16 века
14 декабря 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Хлебная мастерская из Рузы производит ржаной пряник по технологии и рецептуре 16 века. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники рузовской мастерской смогли найти рецепт, который использовали пекари около 400 лет назад.

«Мы заметили тенденцию, как многие производители все чаще обращаются к истории. Они предлагают потребителю попробовать продукцию, приготовленную по старинным русским рецептам.<…> Помимо того что она не только возрождает народные традиции среди жителей региона, но и обладает полезными свойствами.<…> Хлебная мастерская из Рузы ежегодно выпускает порядка 3 000 ржаных пряников и более 180 000 буханок хлеба», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Пекари отметили, что ржаные пряники, изготовленные по старому рецепту, могут храниться ему при комнатной температуре порядка 60 дней при этом в них не добавляются никакие искусственные консерванты.

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#подмосковье
#владислав мурашов
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#производство
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Путин призвал «приводить в чувство» злоупотребляющие доверием МФО
Путин: надо приводить в чувство МФО, злоупотребляющие доверием граждан
14 декабря 2023, 16:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «приводить в чувства» микрофинансовые организации (МФО), если они начинают злоупотреблять доверием. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Отвечая на вопрос про ликвидацию МФО, Путин сам задался вопросом о том, «а надо ли их ликвидировать?». Но вместе с тем добавил, что в таких организациях имеется ряд проблем. С одной стороны, они помогают многим людям, а с другой – злоупотребляют доверием граждан. Чтобы не допускать такого, «приводить их в чувства нужно», подчеркнул президент. 

Также он отметил, что неоднократно разговаривал о деятельности МФО с финансовыми властями, но пообещал вновь затронуть этот вопрос. 

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#владимир путин
#экономика
#россия
#финансы
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Путин: Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая РФ использовать доллары и евро
14 декабря 2023, 16:49

Фото: iStock/Lazy_Bear

Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая возможности РФ в использовании долларов и евро. В этом уверен президент России Владимир Путин, об этом он заявил в рамках подведения итогов года.
«Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют, прежде всего доллара, конечно?» — рассуждает президент.

 Он напомнил, что в 2021 году Россия, обслуживая экспорт, использовала 87% долларов и евро. На национальную валюту уходило 11–13%, и 0,4% на юани. В 2023 на рубль приходится 40%, юань — 33%, доллар и еврo всего 24%».

Напомним, 14 декабря прошла прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

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Подмосковье признано лидером по числу производителей органической продукции
14 декабря 2023, 16:47

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье по состоянию на 2023 год является регионом-лидером по количеству производителей экологически чистой продукции. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Сегодня в регионе 14 предприятий имеют сертификат «органик». Это отражено в органическом атласе России. Ежегодно Роскачество выдаёт органический сертификат производителям со всей страны. Чтобы его получить, нужно пройти процедуру проверки на соответствие определённым требованиям. Наличие такого сертификата позволяет маркировать продукцию как органическую и размещать на ней отличительный знак органики», – пояснил Мурашов.
Как рассказали в Минсельхозпроде региона, крупнейшими предприятиями по производству органической продукции в Московской области стали ООО «Шульгино» из Волоколамска, ООО «ПКФ «Блюз» из Дубны и компания «МАЙ» из городского округа Фрязино. 
 
«Шульгино» – фермерское хозяйство, работающее по принципам органического земледелия и животноводства. Предприятие производит мясо телятины и птицы, молоко, творог, сметану, сыры, яйца, фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.
 
«ПКФ «Блюз» производит в зёрнах и молотый натуральный жареный кофе. Помимо классических видов кофе, на производстве выпускают органический. В зёрнах нет токсичных остатков химических удобрений, вредных веществ и вкусовых добавок.
 
«МАЙ» – крупный производитель чая и кофе с 30-летним стажем. Компания выпускает около 30 тыс тонн экологически чистой продукции в год.

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#минсельхозпрод мо
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Путин объяснил, почему Россия на самом деле начала поставлять газ на Восток
Путин: На Востоке создаются новые центры экономического роста
14 декабря 2023, 15:55

Фото: сайт Кремля

Россия ориентируется на мирровые тенденции, а не на политические конъюнктуры. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 декабря на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Мы ничего никогда не делали по политическим мотивам и делать не собираемся. Поворачиваться на Восток мы начали ещё до конфликта на Украине, — газопровод «Сила Сибири» же раньше начали строить. Потому что на Востоке создаются новые центры экономического роста, там основной потребитель возникает, там покупают и газ, и нефть и уголь», — сказал Путин. 
Президент добавил, что Россия думает о расширении поставок газа в Китай. 

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что экспорт российского газа на Восток вырастет в пять раз к 2030 году по сравнению с 2021-м, до 170 млрд куб. м.  

Напомним, США и ЕС начали вводить санкции против РФ после того, как началась СВО на территории Украины. Таким образом, западные государства пытались отрезать российскую сторону от остального мира. Путин уже отмечал, что антироссийские санкции будут лишь усиливаться, несмотря на то, что Запад наказывает ими сам себя. 

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Путин заявил о рекордном урожае в РФ
14 декабря 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин сообщил о рекордном урожае. Об этом он заявил в рамках подведения итогов года.
«Урожай в РФ в этом году опять рекордный, более 150 млн тонн зерна», - уточнил Путин.
По его словам, в настоящий момент продовольственная безопасность России обеспечена.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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