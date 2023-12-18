В предновогоднем форуме предпринимателей приняли участие шесть тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Более 6 тыс. человек посетили предновогодний форум предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Форум «Мой бизнес. Ёлка «100% Подмосковье» проходил два дня, за которые его посетили шесть тысяч участников.
В рамках программы были организованы мастер-классы, панельные дискуссии,концертная программа и выставка-ярмарка, где была представлена новогодняя продукция подмосковных компаний.
Стоит отметить, что для участников выступили выступили профильные эксперты, такие как глава маркетинговой редакции TenChat Тимур Меджидов, основатель компании «Практика SMM» Сергей Федюнин, основатель и совладелец digital-агентства Hope Group Шухрат Мамасыдыков.
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В рамках программы были организованы мастер-классы, панельные дискуссии,концертная программа и выставка-ярмарка, где была представлена новогодняя продукция подмосковных компаний.
«Большая часть посетителей — это представители бизнес-сообщества. Площадка «ёлки» стала пространством для делового общения. Для участников была организована насыщенная программа, где они смогли получить новые знания, изучить ключевые тренды и обменяться опытом со специалистами из своей отрасли. Уверена, что предприниматели на форуме зарядились энергией и в новый год войдут со свежими идеями и силами», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что для участников выступили выступили профильные эксперты, такие как глава маркетинговой редакции TenChat Тимур Меджидов, основатель компании «Практика SMM» Сергей Федюнин, основатель и совладелец digital-агентства Hope Group Шухрат Мамасыдыков.
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Мира Полтева