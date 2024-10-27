Дворкович: санкции не являются благом для экономического развития

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Антироссийские санкции не являются благом для экономического развития, заявил в беседе с изданием Forbes бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях. Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — прокомментировал Дворкович.
Экономист добавил, что ограничения иногда приводят к вторичным положительным результатам. К примеру, подчеркнул Дворкович, ограничительные меры хорошо сказались на дисциплине страны.
Санкции против России стали вводить с февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине. Часть иностранных компаний отказалась продолжить работу в РФ.
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