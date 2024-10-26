Вучич отметил профессионализм главы ЦБ РФ Набиуллиной

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)
Профессионализм главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной отметил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал TV Prva. Политик подчеркнул устойчивость российской экономики.
«Набиуллина — гений. Однако российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях. Вчера, хотя об этом не говорят в наших СМИ, Россия повысила процентные ставки, увеличив ключевую ставку с 19% до 21%. Это означает, что кредиты у них выдают под 30% годовых…» — прокомментировал Вучич.Ранее Эльвира Набиуллина ответила, с чем связан рост цен в РФ. Руководитель финансового регулятора подчеркнула, что за последние три года ценники повысились на 30%. Сейчас ключевая ставка составляет рекордный 21%. Кроме того, как отмечали в ЦБ, показатели в дальнейшем могут расти.
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Никита Кротов