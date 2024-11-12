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Economist: От экономической политики Трампа миру стоит ожидать потрясений

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Экономическая политика победившего на недавних президентских выборах в США Дональда Трампа может помочь укрепить доллар. Это будет иметь ощутимые последствия и для всего остального мира.


Об этом пишут обозреватели британского журнала The Economist. В публикации отмечается, что пока не слишком понятно, какую часть своей обширной экономической программы Трамп захочет — и сможет — реализовать. Однако после выборов биржевой индекс крупнейших американских компаний последовательно бьёт рекорды, что даёт подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы.

По мнению аналитиков, рост и укрепление доллара зачастую идёт рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Пока ставки остаются высокими, американская валюта остаётся убежищем выбора для инвесторов, а также является острой проблемой для всего мира, заключает автор материала.

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#доллар
Представители Подмосковья смогут побороться за премию «Предприниматель года»
12 ноября 2024, 17:52

Фото: сайт http://xn--80aaiccccwa6aiktdcnd5byo.xn--p1ai/

Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» за 2024 год. Вручение этой премии – признание и поощрение заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой в стране и за её пределами, отметили в пресс-службе организаторов.
«Цели вручения премии – продвижение региональных брендов, поощрение лучших практик ведения бизнеса, популяризация идеи предпринимательства и празднование заслуг компаний. В этом году премия вручается в 24 номинациях. Имеются и две специальные номинации – «Прорыв года» и «Бизнес от сердца», – говорится в сообщении.
Претендовать на премию могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Есть номинация и для самозанятых. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.
«Критерии оценки участников – это не только оборот компании, но и репутация, клиентоориентированность и многое другое. Это позволяет стать победителями компании и ИП любого уровня, даже из маленьких городов, что и происходит каждый год», – отметила руководитель оргкомитета Инна Евсина.
Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года. Подать их можно по ссылке.

Итоги премии подведут в Москве в марте 2025 года.

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#бизнес
#предприниматель
#награды
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Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить информацию о повышении цен на молоко
12 ноября 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Wirestock

Генеральная прокуратура РФ проведёт проверку данных о повышении производителями цен на молоко. Такое поручение дал подчинённым руководитель ведомства Игорь Краснов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. К проверке будут привлечены специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сотрудники министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли РФ. Ранее сообщалось, что крупнейший производитель молочной продукции в России компания «Вимм-билль-данн» предупредила о грядущем росте цен.

По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения возможного неправомерного завышения цен и нарушения прав граждан. В ведомстве подчеркнули, что состояние законности в данной сфере находится на особом контроле органов прокуратуры с учётом высокой социальной значимости молочной продукции.

По данным Росстата, с начала 2024 года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.

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#генпрокуратура
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Инвестиции в основной капитал Клина составили с начала года 9 млрд. рублей
12 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock /Elena Chelysheva

В Клину сегодня работают 36 крупных и средних промышленных предприятий. С начала года крупные предприятия городского округа отгрузили продукции на 95,7 млрд рублей. Темп роста составил без малого 129,5%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Промышленные предприятия округа развиваются и модернизируются. Сейчас реализуется несколько крупных инвестпроектов.

Так, ООО «Росвеп-Сервис» строит предприятие по изготовлению теплообменного оборудования. Планируются инвестиции на 150 млн. рублей. «Колхоз Петровский» реконструирует молочно-товарную ферму и намерен вложить в работы 500 млн. рублей. КФХ «Доброселье» строит молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота и привлекает 50 млн. рублей инвестиций. «Алюпром» расширяет производства алюминиевых конструкций.

Как отметили в пресс-службе, на каждом производстве будут созданы новые рабочие места.

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#клин
#экономика
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Центробанк опроверг информацию о весеннем снижении ключевой ставки
12 ноября 2024, 14:42

Фото: istockphoto/hank5

Заявление депутата Государственной думы Марии Прусаковой о том, что Банк России планирует весной начать снижение ключевой ставки, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Ранее Прусакова написала, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ сообщила об имеющихся планах по снижению ключевой ставки начиная с марта 2025 года и постепенному доведению её до уровня 2023 года.

В пресс-службе ЦБ РФ подчеркнули, что глав Центробанка, выступая перед фракцией КПРФ не называла и не могла называть каких-то конкретных сроков изменения ключевой ставки. Дальнейшая траектория ставки будет определяться исключительно исходя из уровня инфляции и инфляционных ожиданий, отметили представители регулятора.

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#ключевая ставка
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Продукцию Клинского мясокомбината представили на выставке в Китае
12 ноября 2024, 14:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Мясные деликатесы, произведённые Клинским мясокомбинатом, были представлены на седьмой Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo — CIIE-2024), которая проходила в Шанхае в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Продукция Клинского мясокомбината стала частью экспозиции стенда Группы «ПРОДО».

«У предприятий Группы «ПРОДО» хороший экспортный потенциал, мы можем обеспечить поставки разных видов мясной продукции. Участие в выставке — это отличный шанс изучить потребности китайского рынка и наладить деловые контакты», — сказал начальник отдела экспортных продаж «ПРОДО» Алексей Сотсков.
Всего в выставке CIIE-2024 приняли участие свыше 30 тысяч компаний из ста стран.

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#клин
#мясо
#выставка
#китай
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В Клину подали 12 заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса
12 ноября 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Клину завершён приём заявок на муниципальный конкурс по предоставлению субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году на конкурс подали 12 заявок от предприятий, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Для отбора участников провели выездные обследования предприятий-соискателей. На поддержку выбранных производств из муниципального бюджета выделят более 5 млн. рублей. Эти средства помогут бизнесу обновить оборудование, расширить производство и реализовать социальные инициативы», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, программа субсидирования направлена на стимулирование развития бизнеса и повышение его конкурентоспособности.

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#клин
#бизнес
#мсб
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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В ЦБ рассказали, когда стартует снижение ключевой ставки
Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка начнет снижение с марта
12 ноября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Ключевая ставка начнет свое снижение с марта 2025 года и постепенно придет к уровню 2023 года, пообещала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках встречи с КПРФ, пишет депутат ГД Мария Прусакова в Telegram-канале.
«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года"- таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ сегодня в ГД», — гласит публикация.
Финансовый регулятор повысил ключевую ставку 25 октября до 21% годовых. Прошлый максимум в истории зафиксировали в период февраль-апрель 2022 года. Тогда ставка выросла до 20%.

С началом спецоперации недружественные к РФ страны попытались «продавить» российскую экономику санкциями. Российские власти заявляли, что экономика страны преодолеет все трудности, которые создает Запад.

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#россия
#центробанк
#ставка
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#новости
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В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг
12 ноября 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Мининвеста в МО

Цифровой промышленный коворкинг Industrial City создаст на территории подмосковного индустриального парка «Дмитров» компания ХСА, приступить к строительству планируется во втором квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общая площадь коворкинга составит около 100 тысяч квадратных метров, его резиденты получат полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря этому сроки запуска своего предприятия резиденты смогут сократить с нескольких лет до полугода», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря вводу цифрового промышленного коворкинга в регионе появится не менее 400 новых рабочих мест.

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Силуанов предсказал снижение доли наличных денег в российской экономике
12 ноября 2024, 08:38

Антон Силуанов (Фото: kremlin.ru)

Потребность в расчётах наличными деньгами будет постепенно снижаться, однако полностью не уйдёт. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В интервью проекту «ТАСС Дети» он отметил, что большинство российских граждан предпочитают расплачиваться, используя банковские карты, и этот процесс будет продолжаться и расширяться. Кроме того, по мнению министра, всё активнее будут использоваться не только безналичные деньги, но и цифровые.

В продолжение разговора глава Минфина также отметил, что доллары всё больше и больше становятся ненужными для россиян. Силуанов рекомендовал хранить сбережения в облигациях федерального займа. Также министр призвал вступать в программу долгосрочных сбережений, назвав её надёжным, выгодным и доходным вложением.

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