Economist: От экономической политики Трампа миру стоит ожидать потрясений

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Экономическая политика победившего на недавних президентских выборах в США Дональда Трампа может помочь укрепить доллар. Это будет иметь ощутимые последствия и для всего остального мира.
Об этом пишут обозреватели британского журнала The Economist. В публикации отмечается, что пока не слишком понятно, какую часть своей обширной экономической программы Трамп захочет — и сможет — реализовать. Однако после выборов биржевой индекс крупнейших американских компаний последовательно бьёт рекорды, что даёт подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы.
По мнению аналитиков, рост и укрепление доллара зачастую идёт рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Пока ставки остаются высокими, американская валюта остаётся убежищем выбора для инвесторов, а также является острой проблемой для всего мира, заключает автор материала.
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Александр Бойцов