Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Подмосковье превысил 9 млрд рублей

Фото: Инесса Грушко
Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Московской области уже превысил 9 млрд рублей.
Подмосковье выполнило все его цели. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Зампред выступила пленарном заседании форума «Производительность труда и наставничество-2024» и подвела итоги нацпроекта. Форум проходит в Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж».
Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продолжит деятельность Федеральный центр компетенций, будет расширяться работа региональных центров.
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Зампред выступила пленарном заседании форума «Производительность труда и наставничество-2024» и подвела итоги нацпроекта. Форум проходит в Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж».
«Подмосковье участвует в проекте «Производительность труда» с 2019 года. За это время к участию были привлечены 280 промышленных предприятий. Около 50 из них реализуют проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Суммарный экономический эффект компаний-участников уже превысил 9 млрд рублей. Результат достигнут за счёт сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов», – пояснила Зиновьева.По её словам, ещё 25 предприятий Московской области выразили желание присоединиться к национальному проекту в 2025 году. Зампред напомнила, что для поддержки предприятий-участников в реализации нацпроекта в Подмосковье был создан Региональный центр компетенций Московской области.
Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продолжит деятельность Федеральный центр компетенций, будет расширяться работа региональных центров.
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Лора Луганская