Выручка резидентов подмосковных ОЭЗ с начала года составила 100 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Около 100 млрд рублей составил с января по сентябрь объём выручки резидентов особых экономических зон Московской области.
Квартальные итоги работы резидентов ОЭЗ подвела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что 29,4 млрд рублей составила выручка резидентов ОЭЗ «Исток», почти 17 млрд рублей – резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат».
Ещё две подмосковные ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были открыты недавно и пока находятся на начальной стадии развития. В ОЭЗ «Кашира» только начали запускать новые предприятия, а в ОЭЗ «Максимиха» первые резиденты ещё реализуют свои инвестпроекты.
В министерстве напомнили, что подобрать участок под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на Инвестиционной карте Московской области. Сейчас на ней инвесторам доступно 90 участков в подмосковных ОЭЗ.
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«Совокупный объём выручки резидентов подмосковных ОЭЗ за первые три квартала этого года составил 98,3 млрд рублей. Более половины – 51,8 млн рублей – обеспечили компании из ОЭЗ «Дубна». Сегодня резидентами этой площадки являются 164 компании», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что 29,4 млрд рублей составила выручка резидентов ОЭЗ «Исток», почти 17 млрд рублей – резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат».
Ещё две подмосковные ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были открыты недавно и пока находятся на начальной стадии развития. В ОЭЗ «Кашира» только начали запускать новые предприятия, а в ОЭЗ «Максимиха» первые резиденты ещё реализуют свои инвестпроекты.
В министерстве напомнили, что подобрать участок под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на Инвестиционной карте Московской области. Сейчас на ней инвесторам доступно 90 участков в подмосковных ОЭЗ.
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Лора Луганская