Свыше 80 подмосковных предпринимателей приняли участие в бизнес-тренингах

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Более 80 человек стали участниками двухдневной серии бизнес-тренингов для подмосковных самозанятых. Она проводилась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Образовательные мероприятия были организованы центром «Мой бизнес» Московской области. Они прошли в Финансовом университете. Участие в них приняли самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход.
Всю информацию о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей можной найти на Инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».
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«Участники под руководством экспертов изучили такие вопросы, как формирование личной лидерской стратегии, раскрытие своего креативного потенциала, юридическая среда ведения бизнеса, управление финансовыми и операционными рисками, стратегия запуска экономически успешного продукта. У предпринимателей была возможность протестировать на себе работу нейрогаджета. С помощью нейрошлема они смогли увидеть, как их мысль управляет материальными объектами на компьютере», – отметили в министерстве.
Всю информацию о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей можной найти на Инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».
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Лора Луганская