Ефимов: В Хорошево-Мневниках построят центр подготовки футбольных сборных

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) правительство Москвы выделит Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС) участок земли в Мневниковской пойме. Там будет возведён центр подготовки сборных команд по футболу.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. В новом центре будет вся необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для размещения команд, приводит слова чиновника официальный портал мэра и правительства Москвы. Общая площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров, добавил Ефимов.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов земельные участки передаются застройщикам без торгов. Такой механизм действует с 2016 года. На территории района Хорошево-Мневники формируется современный спортивный кластер, который будет включать в себя несколько комплексов. Для строительства первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше девяти гектаров земли в рамках реализации МаИП.
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Александр Бойцов