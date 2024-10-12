Девять образовательных объектов построили инвесторы в Москве в этом году

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Девять образовательных объектов были возведены инвесторами по договорам участия с начала года в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что новые объекты образования построены в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах Москвы. В общей сложности они вмещают в себя свыше трёх тысяч учеников школ и около 1,5 тысяч воспитанников детских садов. Все возведённые объекты передаются в городскую системы образования.
Новые объекты были построены девелоперами в рамках подписанных с руководством города договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Такой формат совместной работы позволяет Москве расширять образовательную инфраструктуру с привлечением частных инвесторов.
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