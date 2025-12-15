СМИ назвали число выступивших против конфискации активов РФ стран ЕС

15 декабря 2025, 16:43

Euractiv: семь стран ЕС выступили против конфискации активов России

Фото: istockphoto/arsenisspyros

В Евросоюзе семь стран выступают против инициативы по конфискации российских активов, подпавших под санкции. Об этом 15 декабря сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в европейских структурах.