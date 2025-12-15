Достижения.рф

Euractiv: семь стран ЕС выступили против конфискации активов России
В Евросоюзе семь стран выступают против инициативы по конфискации российских активов, подпавших под санкции. Об этом 15 декабря сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в европейских структурах.



По данным издания, помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, к такой позиции присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства предлагают ЕС изучить «альтернативные варианты» финансирования кредита для Украины, включая выпуск общего долгового инструмента.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия сможет оспорить заморозку резервов в ЕС в судебном порядке, а выплаты по украинским обязательствам в конечном итоге могут лечь на Европу.

Попытки конфискации активов России он назвал ошибкой европейских властей.

