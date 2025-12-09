Родина Audi, BMW и Mersedes переживает самый сильный спад за 30 лет
Машиностроительная отрасль Германии переживает самый длительный спад за 30 лет — производство упадёт 12-й квартал подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые прогнозы.
Текущее снижение длится уже третий год и стало самым продолжительным с начала 1990-х, когда экономика Германии переживала последствия объединения страны. Ситуация усиливает давление на промышленный сектор, который и без того сокращается: занятость в машиностроении упала на 2,4% к прошлому году, а по информации Destatis, в 2025-м промышленность теряла свыше 10 тысяч рабочих мест ежемесячно.
Одним из ключевых факторов называют торговую политику США. Из-за американских пошлин поставки немецких машин и оборудования на крупнейший экспортный рынок отрасли за январь–сентябрь снизились на 9,4% год к году. На фоне этого другие сегменты экономики также демонстрируют спад: ранее химическая промышленность сообщала о снижении производства до уровня середины 1990-х.
