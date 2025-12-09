Родина Audi, BMW и Mersedes переживает самый сильный спад за 30 лет

09 декабря 2025, 18:08

Машиностроительная отрасль Германии переживает самый длительный спад за 30 лет

Фото: iStock/ByoungJoo

Машиностроительная отрасль Германии переживает самый длительный спад за 30 лет — производство упадёт 12-й квартал подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые прогнозы.