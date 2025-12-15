ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку РФ в сети
Власти Евросоюза расширили антироссийские санкции, добавив в перечень лиц и организаций граждан США, Украины и России. Такую информацию передает ТАСС.
Под ограничения, в частности, попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов и программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
Среди иностранцев в санкционном списке оказались бывший помощник шерифа во Флориде, которого связывают с публичной поддержкой России, американец Джон Марк Дуган и украинская журналистка Диана Панченко.
Помимо этого, меры ввели в отношении Международного движения русофилов и 142-го батальона радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.
