Резиденты подмосковных индустриальных парков уже инвестировали 550 млрд рублей

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Общий объём инвестиций резидентов всех 69 подмосковных индустриальных парков достиг 549 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в 69 индустриальных подмосковных парках успешно работают более 1,5 тыс компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно инвестируют в своё развитие. Общий объём фактически осуществлённых ими инвестиций уже составил 549 млрд рублей. Уже более половины индустриальных парков Московской области заполнены на 100%», – отметила зампред.Для компаний, планирующих локализацию на площадках индустриальных парков региона, запущен сервис «Начни бизнес в индустриальном парке». Найти площадку и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области.
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