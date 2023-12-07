Резиденты подмосковных индустриальных парков уже инвестировали 550 млрд рублей

Госдума отменила комиссию за оплату ЖКХ, но только для физлиц, которые нуждаются в соцподдержке. Соответствующий проект закона депутаты приняли накануне в третьем окончательном чтении. В документе речь идёт о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и других граждан.