Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ

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Власти Индии сомневаются, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, может быть эффективен без участия в нем российской стороны. Об этом пишет издательство Bloomberg.
Министр обороны Швейцарии сообщил, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в первом раунде переговоров.
Ожидается, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этом месяце приедет в Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Целью визита станет обсуждение «формулы мира» Киева и дальнейшее дипломатическое сотрудничество двух стран.
Схожие позиции по саммиту высказал и представитель китайской стороны. Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без участия в них России.
Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии.
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Ожидается, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этом месяце приедет в Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Целью визита станет обсуждение «формулы мира» Киева и дальнейшее дипломатическое сотрудничество двух стран.
Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии.
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Мария Федоровцева