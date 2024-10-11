Экономике Украины предрекли крушение

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Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center предрек крах украинской экономики, если Киев потеряет контроль над Покровском, сообщает американский журнал Foreign Policy (FP).
«Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», – заявил он.
По словам Зинченко, без сталелитейных заводов украинская экономика «попросту умрет».
Согласно материалу, экономическое значение Покровска обусловлено его ролью в поставках угля для производства чугуна. По словам авторов, металлургическая промышленность является важным источником налоговых поступлений и экспорта для Украины.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что потеря Угледара стала психологическим шоком для украинских солдат.
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Александр Климов