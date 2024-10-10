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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ключевой пункт «мирного плана» Владимира Зеленского, согласно которому Украина должна вступить в НАТО, станет роковым шагом для страны.
Напомним, что в России уже не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО.
Он пояснил, что Запад постоянно манипулирует установкой «Украина в НАТО», однако лишь использует эту страну для сведения геополитических счетов с Россией.
Белик напомнил, что западные политики постоянно делают различные заявления, отмечая, что Украина то становится ближе к НАТО, то наоборот отдаляется от него. При этом регулярно звучат обещания о скором вступлении Украины в альянс, которое спасет ее от всех проблем.
Таким образом, депутат считает, что официальное вступление Украины в НАТО будет означать, что страны альянса должны будут принять не опосредованное, а самое прямое участие в конфликте.
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«Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру», — заявил Белик.
Он пояснил, что Запад постоянно манипулирует установкой «Украина в НАТО», однако лишь использует эту страну для сведения геополитических счетов с Россией.
Белик напомнил, что западные политики постоянно делают различные заявления, отмечая, что Украина то становится ближе к НАТО, то наоборот отдаляется от него. При этом регулярно звучат обещания о скором вступлении Украины в альянс, которое спасет ее от всех проблем.
Таким образом, депутат считает, что официальное вступление Украины в НАТО будет означать, что страны альянса должны будут принять не опосредованное, а самое прямое участие в конфликте.
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Элина Позднякова