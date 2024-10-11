Италия организует международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля 2025 года.
Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.
Она также подчеркнула, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.
Во время переговоров обсуждались также пути привлечения международных партнеров к дипломатическому процессу и поиск решений для прекращения конфликта.
Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.
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«Мы рассматриваем восстановление Украины как важнейший шаг к миру и процветанию. Конференция по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме, является значимым событием, над которым мы работаем давно», — отметила Мелони.
Она также подчеркнула, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.
Во время переговоров обсуждались также пути привлечения международных партнеров к дипломатическому процессу и поиск решений для прекращения конфликта.
Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.
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Елена Перлова