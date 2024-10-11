Фото: iStock/alzay
Единственный способ, каким Украина может стать частью Евросоюза, — это войти в ЕС в составе других стран. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
Таким образом депутат отреагировал на публикацию итальянского издания Corriere della Serа, в которой говорится, что Зеленский якобы согласен на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и возможность ускоренного вступления в ЕС.
Парламентарий заключил, что Европейский союз в скором времени перестанет существовать, из-за чего разговоры о вступлении Украины в объединение можно назвать бессмысленными.
Читайте также:
Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года
В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Дубинский: Байден не хочет помогать с «планом победы» Зеленского
«Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье — частью Венгрии», — отметил Смирнов.
Парламентарий заключил, что Европейский союз в скором времени перестанет существовать, из-за чего разговоры о вступлении Украины в объединение можно назвать бессмысленными.
Читайте также:
Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года
В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Дубинский: Байден не хочет помогать с «планом победы» Зеленского
Екатерина Коршунова