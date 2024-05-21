Экономист Абрамов раскрыл секрет прогноза курсов валют

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Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что для того, чтобы понимать развитие курса валют, надо следить за стабильностью инфляции и поступлением валюты в экономику.
«Если по счёту текущих операций в страну стало поступать больше валюты, чем, скажем, в аналогичное полугодие прошлого года, то рубль, скорее всего, будет оставаться стабильным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Абрамов.
Он добавил, что сейчас в нашей стране наблюдается долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без резких колебаний.
Ранее аналитики высказали мнение о том, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, однако вместе с тем положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.
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Мелисса Тимофеева