Рублю спрогнозировали ослабление к осени

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К концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей, сообщается в консенсус-прогнозе «Известий».
Аналитики считают, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля. Положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.
В летние месяцы курс будет колебаться около майского значения (около 92 рублей за доллар), но спрос на американскую валюту в этот период возрастет, так как россияне покинут страну на время отпусков и отправятся в другие страны.
8 мая финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рост курса рубля до 91 рубля за доллар носит временный характер и является лишь колебанием вокруг нисходящего тренда российской валюты по отношению к американской.
По прогнозу аналитика, к концу мая доллар будет стоить 93 рубля. Аналитик не исключил возможности достижения курса 93,5-94 рубля за доллар. Евро же будет стоить около 100 рублей.
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В летние месяцы курс будет колебаться около майского значения (около 92 рублей за доллар), но спрос на американскую валюту в этот период возрастет, так как россияне покинут страну на время отпусков и отправятся в другие страны.
8 мая финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рост курса рубля до 91 рубля за доллар носит временный характер и является лишь колебанием вокруг нисходящего тренда российской валюты по отношению к американской.
По прогнозу аналитика, к концу мая доллар будет стоить 93 рубля. Аналитик не исключил возможности достижения курса 93,5-94 рубля за доллар. Евро же будет стоить около 100 рублей.
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Александр Климов