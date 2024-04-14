Эксперт рассказал, что ждет рубль на следующей неделе из-за ударов по Израилю

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Курс национальной валюты России сохранит стабильность, несмотря на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом изданию РИА Новости сообщил финансовый аналитик Сергей Дроздов.
По его словам, внутренняя повестка спокойна для котировок пары рубль-доллар. Стоимость нефти может увеличиться, однако на сколько в настоящее время сказать сложно.
Аналитик уверен, что курс рубля не будет изменяться, так как конфликт между Израилем и Палестиной, который обострился осенью прошлого года, ранее на него не влиял.
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Аналитик уверен, что курс рубля не будет изменяться, так как конфликт между Израилем и Палестиной, который обострился осенью прошлого года, ранее на него не влиял.
«В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля», — уверен Дроздов.
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Анастасия Хохлова