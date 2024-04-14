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Эксперт рассказал, что ждет рубль на следующей неделе из-за ударов по Израилю

Аналитик Дроздов: курс рубля не зависит от ситуации на Ближнем Востоке
14 апреля 2024, 10:51
Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Курс национальной валюты России сохранит стабильность, несмотря на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом изданию РИА Новости сообщил финансовый аналитик Сергей Дроздов.
По его словам, внутренняя повестка спокойна для котировок пары рубль-доллар. Стоимость нефти может увеличиться, однако на сколько в настоящее время сказать сложно.

Аналитик уверен, что курс рубля не будет изменяться, так как конфликт между Израилем и Палестиной, который обострился осенью прошлого года, ранее на него не влиял.



«В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля», — уверен Дроздов.

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Российские виноделы повысят цены на вино
«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино в диапазоне 7‑35% с мая 2024 года
14 апреля 2024, 12:01

Фото: istockphoto.com/ipopba

Компания «Абрау-Дюрсо» из России объявила о намерении увеличить цены на свою продукцию на 7-35%, сообщает издание РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Подорожают 15 «алкогольных» позиций. Самое значительное увеличение стоимости затронет игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — 35% и 33%. Кроме того, цены на «Русское шампанское» вырастут на 7%, а «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи» и игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%.

Также стоимость сидра «Абрау-Дюрсо» и коньяка «Абрау 1870» увеличится на 15% и 10% соответственно. Отмечается, что такая динамика цен связана с трехкратным ростом акцизов, увеличением стоимости материалов для производства, комплектующих и транспортных расходов.

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#рф
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«Хаос» грозит рынку металлов из-за новых санкций против России
LME: санкции в торговле металлами из России приведут к хаосу на рынке
13 апреля 2024, 20:45

Фото: iStock/michal-rojek

Санкционные ограничения в сфере торговли российскими металлами на бирже могут привести к хаосу на рынке. Об этом сообщает Лондонская биржа металлов (LME).
Напомним, что Минфин США сообщал о власти страны вводят запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля. Такие меры приведут к тому, что использование российских металлов на мировых биржах будет ограничено. К этим ограничениям присоединилась Великобритания.

По сообщениям биржи, действие гарантий на эти металлы, произведённые 13 апреля и после этой даты, будет немедленно приостановлено. LME подчеркнула, что обязана соблюдать санкции, введённые США и Великобританией.

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#торговля
#металл
#россия
#санкции
#сша
#великобритания
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Названы главные мировые экспортёры обуви
Китай, Вьетнам и Италия стали главными экспортёрами обуви в мире в 2023 году
13 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/StepPro

Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade и национальную статистику.
Отмечается, что совокупный объём экспорта этих стран составил более половины мирового рынка обуви.

Общий объём экспорта обуви в мире в 2023 году составил свыше 154 миллиардов долларов. На первом месте по количеству проданной обуви находится Китай, который получил с продаж 53 миллиарда долларов. Следом идёт Вьетнам с объёмом поставок на 20 миллиардов долларов. А замыкает тройку лидеров Италия с порядка 15 миллиардами долларов.

Пятёрку замкнули Германия и Индонезия с объёмом импорта в более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.

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#китай
#италия
#экспорт
#обувь
#мир
#поставки
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Стало известно, как на производителей повлияет запрет импорта металлов в США
«Вектор Икс»: на производителей не повлияет запрет импорта металлов из РФ в США
13 апреля 2024, 14:29

Фото: iStock/Nordroden

Запрет на импорт в США российских алюминия, меди и никеля не повлечёт за собой серьёзных последствий для отечественных производителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.
Ранее Минфин США заявил о введении властями страны запрета на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Это приведёт к тому, что использование российских металлов на мировых биржах будет ограничено. К этим санкциям присоединилась Великобритания.

По словам Худалова, ожидается минимальный спад объёмов производства, который связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки.

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Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года

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#россия
#сша
#производители
#импорт
#металл
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Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года
13 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Торговый профицит РФ по итогам марта достиг максимума с декабря 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленную Банком России оценку ключевых агрегатов платежного баланса за март и первый квартал 2024 года.
По информации источника, показатель равен 16,7 миллиарда долларов, что на 9 миллиардов долларов больше февральского показателя. Март прошлого года характеризовался значением равным 13 млрд. долларов.

Отмечается, что первый квартал показал профицит баланса внешней торговли товарами РФ в размере 31,1 млрд долларов. Согласно данным финансового регулятора, показатель увеличился по причине значительного роста экспорта товаров при стабильных объемах импорта.

Ранее сообщалось, что внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов.

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#банки
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#экономика
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Главу МВФ переизбрали на новый срок
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй пятилетний срок
13 апреля 2024, 01:30

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Действующую главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву переизбрали на второй срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года», — указано в пресс-релизе.
Стоит отметить, что Георгиева — единственный кандидат для переизбрания на эту должность.

Георгиева является главой МВФ с октября 2019 года. Первый срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.

До этого сообщалось, что сласти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#валюта
#мвф
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США запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ
Власти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения
13 апреля 2024, 00:38

Фото: istock / rarrarorro

Власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Об этом сказано в заявлении американского Минфина, передает ТАСС.
«В результате импорт и ввоз в США <…> алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается», — сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года. В Минфине также указали на некоторые исключения — присутствие лицензии или другого разрешения соответствующего управления.

Помимо этого, министерство уточнило, что новые санкционные меры были приняты в координации с Великобританией.

До этого стало известно, что Европейский союз ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#лицензии
#импорт
#металл
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Подмосковные самозанятые заработали уже более 340 млрд рублей
12 апреля 2024, 19:32

Фото: Istockphoto / AnnaStills

В Подмосковье уже более 700 тыс. предпринимателей работают в статусе самозанятых. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу самозанятых. Сегодня в Московской области зарегистрированы более 700 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима подмосковные самозанятые суммарно заработали около 342 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
Поддержка самозанятых осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.

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Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании борщевого набора
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/Roman Tyshchenko

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская допустила рост цен на борщевой набор в России.
По её мнению, цена может вырасти 10-12% уже в этом году.

«Каких-либо серьёзных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

До этого аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщали, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров. Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.

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