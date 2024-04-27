В России представили прогноз укрепления доллара

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С мая курс доллара будет расти на 50 копеек в месяц и к декабрю 2024 года американская валюта будет стоить ₽ 98,1, говорится в статье издания «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитиков Минэкономразвития,
Согласно базовому сценарию, курс доллара начнет расти в мае и достигнет ₽ 94,6, в сентябре ожидается ₽ 96,6.
Снижение курса российской валюты связано с решением платежных проблем и увеличением покупок за рубежом. В дальнейшем на курс рубля будут влиять сокращение торгового баланса и инфляция.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало курс рубля до 2027 года. Согласно ему, в 2025 году он составит ₽ 98,6 за доллар, а в 2027 году – ₽ 103,8. Ведомство заявило, что уровень инфляции достигнет целевого уровня Банка России в 4% в 2025 году и останется на этом уровне до конца периода.
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Снижение курса российской валюты связано с решением платежных проблем и увеличением покупок за рубежом. В дальнейшем на курс рубля будут влиять сокращение торгового баланса и инфляция.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало курс рубля до 2027 года. Согласно ему, в 2025 году он составит ₽ 98,6 за доллар, а в 2027 году – ₽ 103,8. Ведомство заявило, что уровень инфляции достигнет целевого уровня Банка России в 4% в 2025 году и останется на этом уровне до конца периода.
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Александр Климов